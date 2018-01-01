Контрольні матчі. «Зоря» розгромила «Динамо», «Маріуполь» переміг «Карабах». Інші матчі
- Сьогодні, 19:14
-
Розсилка
Українські клуби здобули ряд перемог на закордонних зборах
Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.
Так, «Маріуполь» у спарингу переграв «Карабах», «Зоря» розгромила тбіліське «Динамо», «Олександрія» розгромила «П'юнік», а «Чорноморець» програв «Віторулу».
Товариські матчі з футболу
«Чорноморець» (Україна) - «Віторул» (Румунія) 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - Чобану (61), 1:1 - гравець на перегляді (65), 1:2 - Кіцу (78, пен)
«Чорноморець»: голкіпер на перегляді, Бамба, Люлька (капітан), Мамаду, Мартиненко, Хамелюк, Ковалець, Татарков, Третьяков, Антонов, футболіст на перегляді;
2-й тайм - Кожухар, Соколов, Смирнов (капітан), Серденюк, Мусолітін, Сільвіо, Семенів і 4 футболіста на перегляді
«Зоря» (Україна) - «Динамо» (Грузія) 3:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Сваток (44), 2:0 - Любенович (64), 3:0 - ? (90, авт)
«Зоря» (1 тайм): Чуваєв, Сілас, Чеберко, Тимчик, Сваток, Гордієнко, Караваєв, Кочергін, Андрієвський, Луньов, Громов
«Зоря» (2 тайм): Чуваєв, Авраменко, Бабенко, Ондуа, Чечер, Кабаєв, Харатін, Любенович, Сухар, Леонідас, гравець на перегляді
«Олександрія» (Україна) - «П'юнік» (Вірменія) 6:0 (2:0)
Голи: 1:0 - Запорожан (21, пен), 2:0 - Старенький (37), 3:0 - Банада (47), 4:0 - Стецьков (60), 5:0 - Протасов (63), 6:0 - Грицук (75, пен)
«Олександрія» (1 тайм): Рудик, Бабогло, Бухал, Чеботаєв, Стецьків, Запорожан, Старенький, Протасов, Аветісян, гравець на перегляді, Сітало
«Олександрія» (2 тайм): Леванідов, Бухал, Бабогло, Стецьків, Чеботаєв, Банада, Шастал, Грицук, Протасов, Зінкевич, Пономар
«Маріуполь» (Україна) - «Карабах» (Азербайджан) 3:2
Голи: 0:1 - Мітчелл (58), 1:1 - Тотовицький (61, пен), 1:2 - Мітчелл (71), 2:2 - Кольцов (73), 3:2 - Борячук (90)
«Маріуполь» (1-й тайм): Худжамов, Кирюханцев, Яворський, Гафаіті, Неплях, Дедечко, Коробенко, Болбат, Тищенко, Тотовицький, Борячук
«Маріуполь» (2-й тайм): Худжамов, Насонов, Дава, Биков, Демірі, Кольцов, Баєнко, Дедечко, Тищенко, Радченко, Борячук