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    Корзун тренується з дублем «Динамо»

    Білорус не поїхав на збір із основою киян до іспанської Марбельї
    Півзахисник київського «Динамо» Микита Корзун тренується із дублем «синьо-білих». Білорус не поїхав на збір із основою киян до іспанської Марбельї, що викликало чутки про майбутній від'їзд хавбека до іншого клубу. Одним із можливих варіантів є оренда Корзуна. Раніше вже повідомлялося про зацікавлення в гравцеві з боку низки
    • Сьогодні, 11:16
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    Микита Корзун. Фото: Футбол 24
    Микита Корзун. Фото: Футбол 24

    Білорус не поїхав на збір із основою киян до іспанської Марбельї

    Півзахисник київського «Динамо» Микита Корзун тренується із дублем «синьо-білих».

    Білорус не поїхав на збір із основою киян до іспанської Марбельї, що викликало чутки про майбутній від'їзд хавбека до іншого клубу. Одним із можливих варіантів є оренда Корзуна. Раніше вже повідомлялося про зацікавлення в гравцеві з боку низки турецьких і російських клубів.

    У сезоні 2017/18 Микита Корзун провів за «Динамо» 13 матчів у всіх турнірах, результативними діями футболіст не відзначився.

    Джерело: Динамоманія

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