Корзун тренується з дублем «Динамо»
- Сьогодні, 11:16
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Микита Корзун. Фото: Футбол 24
Білорус не поїхав на збір із основою киян до іспанської Марбельї
Півзахисник київського «Динамо» Микита Корзун тренується із дублем «синьо-білих».
Білорус не поїхав на збір із основою киян до іспанської Марбельї, що викликало чутки про майбутній від'їзд хавбека до іншого клубу. Одним із можливих варіантів є оренда Корзуна. Раніше вже повідомлялося про зацікавлення в гравцеві з боку низки турецьких і російських клубів.
У сезоні 2017/18 Микита Корзун провів за «Динамо» 13 матчів у всіх турнірах, результативними діями футболіст не відзначився.
Джерело: Динамоманія