Білорус не поїхав на збір із основою киян до іспанської Марбельї

Півзахисник київського «Динамо» Микита Корзун тренується із дублем «синьо-білих». Білорус не поїхав на збір із основою киян до іспанської Марбельї, що викликало чутки про майбутній від'їзд хавбека до іншого клубу. Одним із можливих варіантів є оренда Корзуна. Раніше вже повідомлялося про зацікавлення в гравцеві з боку низки



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Микита Корзун. Фото: Футбол 24

Білорус не поїхав на збір із основою киян до іспанської Марбельї

Півзахисник київського «Динамо» Микита Корзун тренується із дублем «синьо-білих».

Білорус не поїхав на збір із основою киян до іспанської Марбельї, що викликало чутки про майбутній від'їзд хавбека до іншого клубу. Одним із можливих варіантів є оренда Корзуна. Раніше вже повідомлялося про зацікавлення в гравцеві з боку низки турецьких і російських клубів.

У сезоні 2017/18 Микита Корзун провів за «Динамо» 13 матчів у всіх турнірах, результативними діями футболіст не відзначився.

Джерело: Динамоманія