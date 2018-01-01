Півзахисник «Динамо» потрапив в сферу інтересів турецьких і російських клубів
- Сьогодні, 17:28
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Микита Корзун. Фото: ФК Динамо
Корзун перейшов в київський клуб на початку 2016- го з мінського «Динамо»
Півзахисник «Динамо» та збірної Білорусі Микита Корзун може продовжити кар'єру в Суперлізі чи РФПЛ.
Швидше за все, Корзун відправиться в оренду в один з турецьких клубів.
Також не виключений варіант з переїздом гравця до Росії.
Нагадаємо, що «Динамо» відправилося на тренувальний збір до іспанської Марбельї без Корзуна .
В поточному сезоні УПЛ Корзун зіграв за «Динамо» у восьми матчах.
Корзун перейшов в київський клуб на початку 2016- го з мінського «Динамо».
Його трансфер обійшовся «біло-синім» в 700 тисяч євро.
Раніше повідомлялося, що «Динамо» має намір віддати півзахисника в оренду.
Джерело: Прессбол