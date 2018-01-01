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    Півзахисник «Динамо» потрапив в сферу інтересів турецьких і російських клубів

    Корзун перейшов в київський клуб на початку 2016- го з мінського «Динамо»
    Півзахисник «Динамо» та збірної Білорусі Микита Корзун може продовжити кар'єру в Суперлізі чи РФПЛ. Швидше за все, Корзун відправиться в оренду в один з турецьких клубів. Також не виключений варіант з переїздом гравця до Росії. Нагадаємо, що «Динамо» відправилося на тренувальний збір до іспанської Марбельї без Корзуна .
    • Сьогодні, 17:28
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    Микита Корзун. Фото: ФК Динамо
    Микита Корзун. Фото: ФК Динамо

    Корзун перейшов в київський клуб на початку 2016- го з мінського «Динамо»

    Півзахисник «Динамо» та збірної Білорусі Микита Корзун може продовжити кар'єру в Суперлізі чи РФПЛ.

    Швидше за все, Корзун відправиться в оренду в один з турецьких клубів.

    Також не виключений варіант з переїздом гравця до Росії.

    Нагадаємо, що «Динамо» відправилося на тренувальний збір до іспанської Марбельї без Корзуна .

    В поточному сезоні УПЛ Корзун зіграв за «Динамо» у восьми матчах.

    Корзун перейшов в київський клуб на початку 2016- го з мінського «Динамо».

    Його трансфер обійшовся «біло-синім» в 700 тисяч євро.

    Раніше повідомлялося, що «Динамо» має намір віддати півзахисника в оренду.

    Джерело: Прессбол

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