Півзахисник «Динамо» потрапив в сферу інтересів турецьких і російських клубів

Корзун перейшов в київський клуб на початку 2016- го з мінського «Динамо»

Півзахисник «Динамо» та збірної Білорусі Микита Корзун може продовжити кар'єру в Суперлізі чи РФПЛ. Швидше за все, Корзун відправиться в оренду в один з турецьких клубів. Також не виключений варіант з переїздом гравця до Росії. Нагадаємо, що «Динамо» відправилося на тренувальний збір до іспанської Марбельї без Корзуна .



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Микита Корзун. Фото: ФК Динамо

Корзун перейшов в київський клуб на початку 2016- го з мінського «Динамо»

Півзахисник «Динамо» та збірної Білорусі Микита Корзун може продовжити кар'єру в Суперлізі чи РФПЛ.

Швидше за все, Корзун відправиться в оренду в один з турецьких клубів.

Також не виключений варіант з переїздом гравця до Росії.

Нагадаємо, що «Динамо» відправилося на тренувальний збір до іспанської Марбельї без Корзуна .

В поточному сезоні УПЛ Корзун зіграв за «Динамо» у восьми матчах.

Корзун перейшов в київський клуб на початку 2016- го з мінського «Динамо».

Його трансфер обійшовся «біло-синім» в 700 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що «Динамо» має намір віддати півзахисника в оренду.

Джерело: Прессбол