Космач здобула золото чемпіонату Латвії з баскетболу

Вероніка Космач допомогла ТТТ перемогти в чемпіонаті Латвії

У чемпіонаті Латвії з баскетболу перемогу здобу ризький ТТТ Вероніки Космач, який переміг РСУ 99:55 і виграв серію 2:0. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Космач відіграла 10 матчів в чемпіонаті Латвії, набираючи в середньому 5.6 очка, 3.3 підбирання, 1.6 перехоплення за 14.1 хвилин.

«ТТТ Джуніорс» Поліни Тупало переграли Лієпаю 81:53 і виграли бронзову серію 2:1. Тупало зіграла 13 ігор, в середньому набираючи 5.4 очка, 2.9 підбирання, 2.3 перехоплення.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Українці Середа та Гриценко виграли срібло суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду
Фігурант справи про збут наркотиків мав виконати вкидання шайби на грі Другої ліги з хокею
Стала відома дата проведення виборів президента ФІФА
Розклад матчів збірної України з хокею на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА
Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів квітня
«Змогла переламати хід матчу». Костюк оцінила свою перемогу над Потаповою у Мадриді
