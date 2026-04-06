Відновлення зірки НБА Дончича після травми: інсайдер повідомив деталі

Дончича переслідують травми

Розігруючий клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич полетить до Європи, щоб якнайшвидше відновитися від травми, отриманої у матчі з «Оклахома-Сіті Тандер» (96:139). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Шемса Чаранію

Як зазначив Чаранія в соцмережі X, після консультацій з медичним штабом «Лейкерс» та власними лікарями словенець вирішив пройти спеціалізоване лікування ушкодження стегна другого ступеня в Європі, щоб скоротити термін відновлення.

Раніше повідомлялося, що Дончич пропустить решту регулярного сезону НБА.

Для словенця це вже друга подібна травма цього сезону. Раніше він був відсутній через розтягнення задньої поверхні стегна з 5 по 20 лютого 2026 року.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)