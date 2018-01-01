Костюк: Перемога над Гавриловою - просто ще один відмінний матч

Марта провела свій поєдинок проти Дар'ї Гаврилової і здобула перемогу в двох сетах

15-річна українка Марта Костюк прокоментувала свою перемогу в дебютному матчі за збірну України. Юна українська тенісистка Марта Костюк з першої спроби відкрила лік перемогам в Кубку Федерації в рамках матчу першого раунду Другої Світової групи проти Австралії (рахунок після двох матчів - 1:1). Марта провела свій поєдинок проти Дар'ї Гаврилової і



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Марта Костюк. Фото: btu.org.ua

Марта провела свій поєдинок проти Дар'ї Гаврилової і здобула перемогу в двох сетах

15-річна українка Марта Костюк прокоментувала свою перемогу в дебютному матчі за збірну України.

Юна українська тенісистка Марта Костюк з першої спроби відкрила лік перемогам в Кубку Федерації в рамках матчу першого раунду Другої Світової групи проти Австралії (рахунок після двох матчів - 1:1).

Марта провела свій поєдинок проти Дар'ї Гаврилової і здобула перемогу в двох сетах - 7:6 (3), 6:3.

«Коли я втратила гейм на своїй подачі у другому сеті, то у мене не було такого відчуття, мовляв, вона повертається в гру. Психологічно я відчувала, що я все ще краще і більше хочу виграти, тому я не панікувала і не була налякана можливою поразкою. Люди кажуть, що важка праця приносить плоди, так що, я не вважаю, що ця перемога - це якась казка. Я граю в хороший теніс, казки швидше трапляються всього раз, і ти не знаєш, коли це станеться знову. Для мене це був просто ще один відмінний матч», - цитує тенісистку btu.org.ua

У неділю, 11 лютого, Костюк чекає матч проти лідера збірної Австралії Ешлі Барті.

«Не думаю, що в поєдинку з Барті мені потрібно грати гірше або краще, просто в цьому матчі мені треба буде грати трохи по-іншому», - сказала 15-річна Костюк.