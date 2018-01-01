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    Костюк стала наймолодшою тенісисткою в 1/16 фіналу Grand Slam за 21 рік

    В Австралії 15-річна українка отримає вже як мінімум 142 тисячі доларів
    Чинна чемпіонка юніорського Australian Open 15-річна українка Марта Костюк, яка в середу в Мельбурні обіграла Олівію Роговську 6:3, 7:5, стала наймолодшою учасницею 1/16 фіналу Grand Slam після Мір'яни Лючич в 1997-му. Костюк, яка восени виграла юніорський «Мастерс», до цього тижня заробила менше семи тисячі доларів, а в Австралії
    • Сьогодні, 09:43
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    Марта Костюк. Фото: Getty Images
    Марта Костюк. Фото: Getty Images

    В Австралії 15-річна українка отримає вже як мінімум 142 тисячі доларів

    Чинна чемпіонка юніорського Australian Open 15-річна українка Марта Костюк, яка в середу в Мельбурні обіграла Олівію Роговську 6:3, 7:5, стала наймолодшою учасницею 1/16 фіналу Grand Slam після Мір'яни Лючич в 1997-му.

    Костюк, яка восени виграла юніорський «Мастерс», до цього тижня заробила менше семи тисячі доларів, а в Австралії отримає вже як мінімум 142 тисячі.

    «Куплю, напевно, подарунків рідним, тому що у мене велика сім'я. Ну і собі що-небудь», - сказала Костюк.

    У третьому колі Костюк зіграє з співвітчизницею Еліною Світоліною (4).

    Джерело: ua.tribuna.com

    теніс
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