Костюк стала наймолодшою тенісисткою в 1/16 фіналу Grand Slam за 21 рік

В Австралії 15-річна українка отримає вже як мінімум 142 тисячі доларів

Чинна чемпіонка юніорського Australian Open 15-річна українка Марта Костюк, яка в середу в Мельбурні обіграла Олівію Роговську 6:3, 7:5, стала наймолодшою учасницею 1/16 фіналу Grand Slam після Мір'яни Лючич в 1997-му.

Костюк, яка восени виграла юніорський «Мастерс», до цього тижня заробила менше семи тисячі доларів, а в Австралії отримає вже як мінімум 142 тисячі.

«Куплю, напевно, подарунків рідним, тому що у мене велика сім'я. Ну і собі що-небудь», - сказала Костюк.

У третьому колі Костюк зіграє з співвітчизницею Еліною Світоліною (4).

