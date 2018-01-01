Костюк стала наймолодшою тенісисткою в 1/16 фіналу Grand Slam за 21 рік
- Сьогодні, 09:43
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В Австралії 15-річна українка отримає вже як мінімум 142 тисячі доларів
Чинна чемпіонка юніорського Australian Open 15-річна українка Марта Костюк, яка в середу в Мельбурні обіграла Олівію Роговську 6:3, 7:5, стала наймолодшою учасницею 1/16 фіналу Grand Slam після Мір'яни Лючич в 1997-му.
Костюк, яка восени виграла юніорський «Мастерс», до цього тижня заробила менше семи тисячі доларів, а в Австралії отримає вже як мінімум 142 тисячі.
«Куплю, напевно, подарунків рідним, тому що у мене велика сім'я. Ну і собі що-небудь», - сказала Костюк.
У третьому колі Костюк зіграє з співвітчизницею Еліною Світоліною (4).
IN-CRED-I-BLE— #AusOpen (@AustralianOpen) 17 января 2018 г.
15-year-old @marta_kostyuk becomes the youngest to reach 3R at a Grand Slam since 1997 d #Rogowska 6-3 7-5. #AusOpen pic.twitter.com/orKp97CK4m
Джерело: ua.tribuna.com