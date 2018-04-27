Козлова і Бондаренко пропустять престижний тенісний турнір в Рабаті

Причиню стали травми українських тенісисток

Третя і четверта ракетки України Катерина Козлова і Катерина Бондаренко пропустять турнір серії WTA International в Рабаті. Тенісистки були заявлені на Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem, але через травми були змушені знятися з турніру. Пошкодження коліна не дало Козловій грати в квітневих турнірах в Лугано і Стамбулі, а Бондаренко не



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Катерина Бондаренко

Причиню стали травми українських тенісисток

Третя і четверта ракетки України Катерина Козлова і Катерина Бондаренко пропустять турнір серії WTA International в Рабаті.

Тенісистки були заявлені на Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem, але через травми були змушені знятися з турніру.

Пошкодження коліна не дало Козловій грати в квітневих турнірах в Лугано і Стамбулі, а Бондаренко не зуміла завершити матч другого кола Стамбула після зустрічей за збірну України в Кубку Федерації.

Зазначимо, що Козлова виступала в Марокко тільки раз в кар'єрі - в 2016 році українка вийшла до другого раунду турніру, де поступилася Тімеї Бачінськи.

У свою чергу, Бондаренко грала в Рабаті в 2017 році і також зупинилася у другому раунді, поступившись Лорен Девіс.

Джерело: xsport.ua