Козлова і Бондаренко пропустять престижний тенісний турнір в Рабаті
- 27 Квiтня, 10:37
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Причиню стали травми українських тенісисток
Третя і четверта ракетки України Катерина Козлова і Катерина Бондаренко пропустять турнір серії WTA International в Рабаті.
Тенісистки були заявлені на Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem, але через травми були змушені знятися з турніру.
Пошкодження коліна не дало Козловій грати в квітневих турнірах в Лугано і Стамбулі, а Бондаренко не зуміла завершити матч другого кола Стамбула після зустрічей за збірну України в Кубку Федерації.
Зазначимо, що Козлова виступала в Марокко тільки раз в кар'єрі - в 2016 році українка вийшла до другого раунду турніру, де поступилася Тімеї Бачінськи.
У свою чергу, Бондаренко грала в Рабаті в 2017 році і також зупинилася у другому раунді, поступившись Лорен Девіс.
Джерело: xsport.ua