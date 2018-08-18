  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Козлова вийшла у фінал парного розряду на тенісному турнірі в Канаді

    • Розсилка
    Катерина Козлова - Козлова вийшла у фінал парного розряду на тенісному турнірі в Канаді
    Катерина Козлова

    Перший сет українка і нідерландка виграли 6:1, а на другий сет канадки не вийшли через травму однієї з тенісисток

    Катерина Козлова вийшла у фінал парного розряду не тенісному турнірі, що наразі проходить у Ванкувері.

    У півфіналі українська тенісистка у парі з представницею Нідерландів Аначею Рус перемогла канадський дует Бранстайн / Маріно.

    Перший сет українка і нідерландка виграли 6:1, а на другий сет канадки не вийшли через травму однієї з тенісисток.

    Odlum Brown VanOpen – 2018

    ITF Womens Circuit

    Жіночий тенісний турнір у Ванкувері, Канада

    Призовий фонд: $100,000

    Півфінал (парний розряд)

    Катерина Козлова / Рус (Україна / Нідерланди) - Бранстайн / Маріно (Канада) 6:1, відмова

    теніс Катерина Козлова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ