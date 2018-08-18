Козлова вийшла у фінал парного розряду на тенісному турнірі в Канаді



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Катерина Козлова

Перший сет українка і нідерландка виграли 6:1, а на другий сет канадки не вийшли через травму однієї з тенісисток

Катерина Козлова вийшла у фінал парного розряду не тенісному турнірі, що наразі проходить у Ванкувері.

У півфіналі українська тенісистка у парі з представницею Нідерландів Аначею Рус перемогла канадський дует Бранстайн / Маріно.

Перший сет українка і нідерландка виграли 6:1, а на другий сет канадки не вийшли через травму однієї з тенісисток.

Odlum Brown VanOpen – 2018

ITF Womens Circuit

Жіночий тенісний турнір у Ванкувері, Канада

Призовий фонд: $100,000

Півфінал (парний розряд)

Катерина Козлова / Рус (Україна / Нідерланди) - Бранстайн / Маріно (Канада) 6:1, відмова