Козлова вийшла у фінал парного розряду на тенісному турнірі в Канаді
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Розсилка
Катерина Козлова
Перший сет українка і нідерландка виграли 6:1, а на другий сет канадки не вийшли через травму однієї з тенісисток
Катерина Козлова вийшла у фінал парного розряду не тенісному турнірі, що наразі проходить у Ванкувері.
У півфіналі українська тенісистка у парі з представницею Нідерландів Аначею Рус перемогла канадський дует Бранстайн / Маріно.
Перший сет українка і нідерландка виграли 6:1, а на другий сет канадки не вийшли через травму однієї з тенісисток.
Odlum Brown VanOpen – 2018
ITF Womens Circuit
Жіночий тенісний турнір у Ванкувері, Канада
Призовий фонд: $100,000
Півфінал (парний розряд)
Катерина Козлова / Рус (Україна / Нідерланди) - Бранстайн / Маріно (Канада) 6:1, відмова