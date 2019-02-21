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    Козлова зіграє в чвертьфіналі турніру в Будапешті

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    Українка каменю на камені не залишила від суперниці - Козлова зіграє в чвертьфіналі турніру в Будапешті
    Українка каменю на камені не залишила від суперниці
    WTA

    Українка розгромила американську тенісистку

    126-а ракетка світу Катерина Козлова продовжує виступи на турнірі в угорському Будапешті (покриття – хард, призовий фонд - $250 000). Після перемоги над Юханною Ларссон вона зустрілася з Медісон Бренгл (95 місце в рейтингу WTA).

    У першому сеті українка каменю на камені не залишила від суперниці, вигравши всі гейми,- 6:0. У перерві Медісон Бренгл взяла медичний таймаут, однак це не допомогло американці. І друга партія завершилася впевненою перемогою Козлової – 6:1.

    Матч тривав всього 56 хвилин. Ця перемога стала першою для українки над Бренгл за три зустрічі.

    У чвертьфіналі турніру в Будапешті Катерина Козлова зійдеться на корті з першою сіяною змагань бельгійкою Алісон ван Йєтванк (50 сходинка в рейтингу WTA).

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