Козлова зіграє в чвертьфіналі турніру в Будапешті



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Українка каменю на камені не залишила від суперниці WTA

Українка розгромила американську тенісистку

126-а ракетка світу Катерина Козлова продовжує виступи на турнірі в угорському Будапешті (покриття – хард, призовий фонд - $250 000). Після перемоги над Юханною Ларссон вона зустрілася з Медісон Бренгл (95 місце в рейтингу WTA).

У першому сеті українка каменю на камені не залишила від суперниці, вигравши всі гейми,- 6:0. У перерві Медісон Бренгл взяла медичний таймаут, однак це не допомогло американці. І друга партія завершилася впевненою перемогою Козлової – 6:1.

Матч тривав всього 56 хвилин. Ця перемога стала першою для українки над Бренгл за три зустрічі.

У чвертьфіналі турніру в Будапешті Катерина Козлова зійдеться на корті з першою сіяною змагань бельгійкою Алісон ван Йєтванк (50 сходинка в рейтингу WTA).