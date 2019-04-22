«Країна потрапила в надійні руки»: один з найкращих бомбардирів українського футболу привітав Зеленського



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Щоб не допустити, щоб син був голодний, Євген Селезньов був готовий навіть пограти в Росії. А тепер тішиться обранню Зеленського Instagram Євгена Селезньова

Можливо, тепер Селезньов нарешті зможе прогодувати сім'ю, повернувшись додому

Глибокий резервіст іспанської «Малаґи», екс-футболіст «Шахтаря», «Дніпра» і збірної України Євген Селезньов привітав з перемогою на президентських виборах коміка Володимира Зеленського.

«Мої вітання Володимирові Зеленському! Я впевнений, що країна потрапила в надійні руки!», - написав в Instagram спортсмен, який у 2016 році, тобто через два роки після початку російсько-української війни поїхав грати в російський клуб. Тоді Селезньов прокоментував такий крок потребою «годувати сім'ю».

Зауважимо, що Селезньов входить до трійки найрезультативніших гравців за всю історію українських чемпіонатів. Він забив 111 м'ячів. Більше тільки у Максима Шацьких (124) і Сергія Реброва (123).