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    Селезньов не зіграє з «Хімнастіком» через травму

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    Селезньов не зіграє з «Хімнастіком» через травму
    MALAGA CF

    Українець навіть не тренується з командою

    Форвард «Малаги» Євген Селезньов пропустить поєдинок проти «Хімнастіка» через травму.

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    Як повідомляє портал Eldesmarque, український форвард отримав забій стопи і не потрапив в заявку на завтрашній матч.

    Селезньов травмувався в матчі з «Нумансією» (1:1) в минулий понеділок і не брав участі в останніх тренуваннях команди. Очікується, що найближчим часом 33-річний гравець зможе повернутися в загальну групу.

    У поточному сезоні Селезньов провів 9 поєдинків у футболці «анчоусів», але не відзначився результативними діями.

    Матч «Хімнастік» - «Малага» в 30-му турі Сегунди відбудеться в неділю, 24 березня, і почнеться о 17:00 за київським часом.

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