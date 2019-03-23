Селезньов не зіграє з «Хімнастіком» через травму
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MALAGA CF
Українець навіть не тренується з командою
Форвард «Малаги» Євген Селезньов пропустить поєдинок проти «Хімнастіка» через травму.
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Як повідомляє портал Eldesmarque, український форвард отримав забій стопи і не потрапив в заявку на завтрашній матч.
Селезньов травмувався в матчі з «Нумансією» (1:1) в минулий понеділок і не брав участі в останніх тренуваннях команди. Очікується, що найближчим часом 33-річний гравець зможе повернутися в загальну групу.
У поточному сезоні Селезньов провів 9 поєдинків у футболці «анчоусів», але не відзначився результативними діями.
Матч «Хімнастік» - «Малага» в 30-му турі Сегунди відбудеться в неділю, 24 березня, і почнеться о 17:00 за київським часом.