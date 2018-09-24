Краще за «Мілан»: YouTube-канал «Динамо» – у топ-25 серед клубів Європи за переглядами



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Канал київського клубу за підсумками минулого місяця став 22-м

Канал київського «Динамо» на YouTube зібрав найбільше переглядів серед українських футбольних клубів (1 мільйон 87,5 тисяч) за попередній місяць – серпень.

На носі – рубіж у 100 тисяч підписників і престижна «срібна кнопка» від знаменитого сервісу.

Більш того, канал «Динамо» зайняв 22-ге місце серед клубів Європи. У порівнянні з попереднім місяцем, «Динамо Київ ТБ» випередило аналогічні ресурси московського ЦСКА та нідерландського ПСВ, але пропустило вперед данський «Копенгаген».

Як інформує «Футбольный клуб», за чотири роки число передплатників каналу «Динамо Київ» на YouTube практично досягло 100 тисяч – це чи не вдвічі більше аналогічного показника донецького «Шахтаря», чия сторінка була зареєстрована у 2010-му.

Згідно з даними YouTube, цільова аудиторія «Динамо» – публіка від 19 до 35 років.

Лідером серед європейських футбольних клубів за підсумками останнього місяця літа 2018 року став канал «Барселони», який удвічі випередив інші клуби.