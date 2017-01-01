Красюк: Продовжуємо боротися за організацію бою Усик - Брієдіс в Києві
- Вчора, 18:13
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Перешкодою виступає платоспроможність нашої країни
Генеральний директор компанії K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк заявив, що вони докладають всіх зусиль для організації поєдинку Олександра Усика (13-0, 11 КО) проти Майріса Брієдіса (24-0, 18 КО) в Україні.
Втім, перепоною цього виступають економічні реалії нашої країни .
«Ми боролися і продовжуємо боротися за можливість організації поєдинку в Україні, але економічні реалії диктують свої умови організаторам. На жаль, платоспроможність в Україні на порядок нижче, ніж в Латвії. До того ж та 12-тисячної закритої арени в Україні не знайти», - зазначив він.
Напередодні менеджер Усика Егіс Клімас розповів, що скоріш за все бій українця з Брієдіса відбудеться в Латвії, а саме в Ризі.
Відзначимо, що Усик і латвієць вже почали підготовку до майбутнього поєдинку.
Джерело: xsport.ua