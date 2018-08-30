«Кременчук» і «Білий Барс» зіграють контрольний поєдинок



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Фото: УХЛ

Матч відбудеться на СК «Айсберг»

4 вересня на СК «Айсберг» відбудеться контрольний матч, в якому «Кременчук» прийматиме білоцерківський «Білий Барс».

Початок поєдинку о 18:00.

Нагадаємо, що команди в минулому чемпіонаті завоювали срібні та бронзові медалі чемпіонату УХЛ (Української хокейної ліги).

«Білий Барс» - один з головних суперників «містян» в минулому сезоні.

Підопічні Костянтина Буценка в регулярному чемпіонаті УХЛ більше виграли в очних зустрічах - 5-3, але в півфіналі плей-офф підопічні Олександра Савицького взяли переконливий реванш - всуху перемогли в серії 3-0 і вийшли в фінал.

Це були дуже цікаві і бойові матчі, де майже половина з них закінчилася не в основний час (в регулярному чемпіонаті - 3:5, 7:6 ОТ, 2:6, 5:4 ОТ, 2:4, 0:3, 3:4 і 4:3, в плей-офф - 2:1от, 5:3, 5:4 ОТ).