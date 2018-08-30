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    «Кременчук» і «Білий Барс» зіграють контрольний поєдинок

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    Фото: УХЛ - «Кременчук» і «Білий Барс» зіграють контрольний поєдинок
    Фото: УХЛ

    Матч відбудеться на СК «Айсберг»

    4 вересня на СК «Айсберг» відбудеться контрольний матч, в якому «Кременчук» прийматиме білоцерківський «Білий Барс».

    Початок поєдинку о 18:00.

    Нагадаємо, що команди в минулому чемпіонаті завоювали срібні та бронзові медалі чемпіонату УХЛ (Української хокейної ліги).

    «Білий Барс» - один з головних суперників «містян» в минулому сезоні.

    Підопічні Костянтина Буценка в регулярному чемпіонаті УХЛ більше виграли в очних зустрічах - 5-3, але в півфіналі плей-офф підопічні Олександра Савицького взяли переконливий реванш - всуху перемогли в серії 3-0 і вийшли в фінал.

    Це були дуже цікаві і бойові матчі, де майже половина з них закінчилася не в основний час (в регулярному чемпіонаті - 3:5, 7:6 ОТ, 2:6, 5:4 ОТ, 2:4, 0:3, 3:4 і 4:3, в плей-офф - 2:1от, 5:3, 5:4 ОТ).

    чемпіонат України хокей
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