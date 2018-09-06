«Кременчук» зазнав поразки від «Земгале» у першому матчі Donbass Open Cup



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Фото: Xsport

«Земгале» набрав перші повноцінні три очки на турнірі в Дружківці

У Дружківці на льодовій арені «Альтаїр» відбувся перший матч традиційного передсезонного турніру Donbass Open Cup, в якому латвійський «Земгале» грав проти ХК «Кременчук».

Командам вдалося порадувати уболівальників результативною грою з перших хвилин, при цьому віце-чемпіон України зміг першим двічі розписатися у воротах суперника, але до кінця періоду підопічні Валерія Кулібаби змогли зрівняти рахунок.

Другий період почався з рівної боротьби, але на екваторі матчу «містяни» пропустили гольову атаку, яка, трохи дезорієнтувала команду Олександра Савицького.

«Кременчук» отримав три шайби поспіль і змінив воротаря - замість Віталія Власенка на лід вийшов Віктор Тютченко. Втім, і новий голкіпер отримав свій «мінус» у другій 20-хвилинці, підсумком якої став рахунок 4:0 - на користь латвійського віце-чемпіона.

У заключному періоді українській команді не вдалося зробити камбек, закинувши лише на одну шайбу більше суперника. Таким чином, «Земгале» набрав перші повноцінні три очки на турнірі в Дружківці.

Джерело: Xsport.ua