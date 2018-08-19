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    «Кремінь» переграв «Нікополь»

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    Фото: fckremen.com - «Кремінь» переграв «Нікополь»
    Фото: fckremen.com

    Кременчуцька команда продовжує утримувати лідерство у групі Б у Другій Лізі

    18 серпня у Кременчуці на «Кремінь-Арені ім. О. Бабаєва відбувся матч п’ятого туру Другої Ліги (Група Б).

    Про це повідомляє спортивний портал «Полтащина Спорт».

    Місцевий «Кремінь» приймав ФК «Нікополь» і переміг його. Про це повідомляє прес-служба клубу.

    «Кремінь» — «Нікополь» 1:0

    «Кремінь»: Котляров, Бичков, Ентін, Ченбай, Вовкодав, Серденюк, Астахов, Павлик (Богданов 90+3), Степанчук (Сидоренко, 54), Черній (Попов, 78), Бєлоусов (Яцик, 59, Піскун, 86).

    Головний тренер: Ігор Столовицький.

    «Нікополь»: Шутько, Твердоух, Таряник, Дмитрієв, Бужин, Донець (Бейер, 81), Білий (Омельченко, 76), Доля (Данильченко), Катеруша, Бушля (Адаменко, 69), Шмигельський.

    Головний тренер: Георгій Варжиленко.

    Гол: Черній (44).

    У наступному турі «Кремінь» зіграє з ФК «Таврія-Сімферополь».

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