«Кремінь» переграв «Нікополь»
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Розсилка
Кременчуцька команда продовжує утримувати лідерство у групі Б у Другій Лізі
18 серпня у Кременчуці на «Кремінь-Арені ім. О. Бабаєва відбувся матч п’ятого туру Другої Ліги (Група Б).
Про це повідомляє спортивний портал «Полтащина Спорт».
Місцевий «Кремінь» приймав ФК «Нікополь» і переміг його. Про це повідомляє прес-служба клубу.
«Кремінь» — «Нікополь» 1:0
«Кремінь»: Котляров, Бичков, Ентін, Ченбай, Вовкодав, Серденюк, Астахов, Павлик (Богданов 90+3), Степанчук (Сидоренко, 54), Черній (Попов, 78), Бєлоусов (Яцик, 59, Піскун, 86).
Головний тренер: Ігор Столовицький.
«Нікополь»: Шутько, Твердоух, Таряник, Дмитрієв, Бужин, Донець (Бейер, 81), Білий (Омельченко, 76), Доля (Данильченко), Катеруша, Бушля (Адаменко, 69), Шмигельський.
Головний тренер: Георгій Варжиленко.
Гол: Черній (44).
У наступному турі «Кремінь» зіграє з ФК «Таврія-Сімферополь».