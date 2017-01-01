Кріштіану Роналду - кращий спортсмен 2017-го року в Європі

У грудні 2017-го року Роналду в п'ятий раз отримав «Золотий м'яч»

Зірка футболу Кріштіану Роналду визнаний кращим спортсменом 2017 року Європі. Форвард збірної Португалії і мадридського «Реала» отримує нагороду другий рік поспіль. Роналду зайняв перше місце в опитуванні 26 міжнародних інформаційних агентств, випередивши чемпіона «Формули-1» Льюїса Хемілтона (Великобританія), а також двох



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Кріштіану Роналду. Фото: Getty Images

У грудні 2017-го року Роналду в п'ятий раз отримав «Золотий м'яч»

Зірка футболу Кріштіану Роналду визнаний кращим спортсменом 2017 року Європі. Форвард збірної Португалії і мадридського «Реала» отримує нагороду другий рік поспіль.

Роналду зайняв перше місце в опитуванні 26 міжнародних інформаційних агентств, випередивши чемпіона «Формули-1» Льюїса Хемілтона (Великобританія), а також двох тенісистів Рафаеля Надаля (Іспанія) і Роджера Федерера (Швейцарія).

Роналду продовжує забивати м'ячі і колекціонувати титули, не звертаючи уваги на вік. У 2017-му році португалець виграв з «Реалом» чемпіонат Іспанії і Лігу чемпіонів УЄФА. При цьому 32-річний нападник вшосте став найкращим бомбардиром найпрестижнішого футбольного турніру Європи серед клубів.

У грудні Роналду в п'ятий раз отримав «Золотий м'яч» - нагороду найкращому футболістові планети. За підсумками фінального голосування португалець випередив аргентинського форварда «Барселони» Ліонеля Мессі і бразильського нападника ПСЖ Неймара.

У 2017 році Роналду визнали найбагатшим спортсменом світу. За інформацією Forbes, більше португальця в Європі заробляє тільки автор книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг.

Відзначимо, що нагорода найкращому спортсмену року в Європі була заснована в 1958 році польським інформаційним агентством PAP.