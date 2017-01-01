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    Кріштіану Роналду - кращий спортсмен 2017-го року в Європі

    У грудні 2017-го року Роналду в п'ятий раз отримав «Золотий м'яч»
    Зірка футболу Кріштіану Роналду визнаний кращим спортсменом 2017 року Європі. Форвард збірної Португалії і мадридського «Реала» отримує нагороду другий рік поспіль. Роналду зайняв перше місце в опитуванні 26 міжнародних інформаційних агентств, випередивши чемпіона «Формули-1» Льюїса Хемілтона (Великобританія), а також двох
    • Сьогодні, 12:52
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    Кріштіану Роналду. Фото: Getty Images
    Кріштіану Роналду. Фото: Getty Images

    У грудні 2017-го року Роналду в п'ятий раз отримав «Золотий м'яч»

    Зірка футболу Кріштіану Роналду визнаний кращим спортсменом 2017 року Європі. Форвард збірної Португалії і мадридського «Реала» отримує нагороду другий рік поспіль.

    Роналду зайняв перше місце в опитуванні 26 міжнародних інформаційних агентств, випередивши чемпіона «Формули-1» Льюїса Хемілтона (Великобританія), а також двох тенісистів Рафаеля Надаля (Іспанія) і Роджера Федерера (Швейцарія).

    Роналду продовжує забивати м'ячі і колекціонувати титули, не звертаючи уваги на вік. У 2017-му році португалець виграв з «Реалом» чемпіонат Іспанії і Лігу чемпіонів УЄФА. При цьому 32-річний нападник вшосте став найкращим бомбардиром найпрестижнішого футбольного турніру Європи серед клубів.

    У грудні Роналду в п'ятий раз отримав «Золотий м'яч» - нагороду найкращому футболістові планети. За підсумками фінального голосування португалець випередив аргентинського форварда «Барселони» Ліонеля Мессі і бразильського нападника ПСЖ Неймара.

    У 2017 році Роналду визнали найбагатшим спортсменом світу. За інформацією Forbes, більше португальця в Європі заробляє тільки автор книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг.

    Відзначимо, що нагорода найкращому спортсмену року в Європі була заснована в 1958 році польським інформаційним агентством PAP.

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