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    Кріштіану Роналду приїде до Києва

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    Кріштіану Роналду - Кріштіану Роналду приїде до Києва
    Кріштіану Роналду
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    Збірна Португалії назвала склад на матчі відбору Євро-2020 проти Люксембургу та України

    Зірка збірної Португалії Кріштіану Роналду приїде до Києва.

    Тренерський штаб португальців назвав лідера «Ювентуса» в складі національної команди, яка зіграє матчі кваліфікації Євро-2020 проти Люксембургу та України.

    Воротарі: Бету (Гезтепе), Жозе Са (Олімпіакос), Руй Патрісіу (Вулвергемптон).

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    Захисники: Рікарду Перейра (Лестер), Нелсон Семеду (Барселона), Жозе Фонте (Лілль), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Бенфіка), Рубен Семеду (Олімпіакос), Рафаел Геррейро (Борусія Д), Маріо Руй (Наполі).

    Півзахисники: Данілу Перейра (Порту), Рубен Невеш, Жоао Моутінью (обидва — Вулвергемптон), Вільям Карвалью (Бетіс), Бруно Фернандеш (Спортинг), Жоау Маріу (Локомотив), Піцці (Бенфіка).

    Нападники: Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Брума (ПСВ), Гонсалу Гедеш (Валенсія), Рафа Сілва (Бенфіка), Андре Сілва (Айнтрахт), Кріштіану Роналду (Ювентус), Жоау Феліш (Атлетіко).

    Збірні України та Португалії зіграють у Києві на НСК «Олімпійський» 14 жовтня. Початок матчу о 21:45.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Кріштіану Роналду
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