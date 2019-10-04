Кріштіану Роналду приїде до Києва
Збірна Португалії назвала склад на матчі відбору Євро-2020 проти Люксембургу та України
Зірка збірної Португалії Кріштіану Роналду приїде до Києва.
Тренерський штаб португальців назвав лідера «Ювентуса» в складі національної команди, яка зіграє матчі кваліфікації Євро-2020 проти Люксембургу та України.
Воротарі: Бету (Гезтепе), Жозе Са (Олімпіакос), Руй Патрісіу (Вулвергемптон).
Захисники: Рікарду Перейра (Лестер), Нелсон Семеду (Барселона), Жозе Фонте (Лілль), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Бенфіка), Рубен Семеду (Олімпіакос), Рафаел Геррейро (Борусія Д), Маріо Руй (Наполі).
Півзахисники: Данілу Перейра (Порту), Рубен Невеш, Жоао Моутінью (обидва — Вулвергемптон), Вільям Карвалью (Бетіс), Бруно Фернандеш (Спортинг), Жоау Маріу (Локомотив), Піцці (Бенфіка).
Нападники: Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Брума (ПСВ), Гонсалу Гедеш (Валенсія), Рафа Сілва (Бенфіка), Андре Сілва (Айнтрахт), Кріштіану Роналду (Ювентус), Жоау Феліш (Атлетіко).
Збірні України та Португалії зіграють у Києві на НСК «Олімпійський» 14 жовтня. Початок матчу о 21:45.