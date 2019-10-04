Воротар «Манчестер Юнайтед» де Хеа хоче купити іспанський футбольний клуб



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Давід Де Хеа

28-річний де Хеа є вихованцем «Атлетіко», за «Манчестер Юнайтед» футболіст грає з 2011 року

Голкіпер «Манчестер Юнайтед» і збірної Іспанії Давід Де Хеа планує придбати футбольний клуб «Ельче». Орієнтовна сума угоди становить близько € 18 млн, повідомляє Superdeporte.

Відзначається, що продаж клубу буде оформлена найближчими місяцями.

Клуб «Ельче» заснований в 1923 році. В даний час виступає у другому за силою дивізіоні Іспанії. Останній раз команда грала в Прімері в сезоні 2014/15, але була оштрафована і виключена з турніру за багатомільйонні борги. Найкращим досягненням «Ельче» в чемпіонаті Іспанії стало 5-е місце в сезоні 1963/64.

Крім того, іспанська команда є партнером англійського клубу «Болтон Вондерерс».

28-річний де Хеа є вихованцем «Атлетіко», за «Манчестер Юнайтед» футболіст грає з 2011 року.

Джерело: Чемпионат.com