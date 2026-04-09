«Крістал Пелас» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій

Розповідаємо про центральний поєдинок вечора в третьому за рангом єврокубку

Сьогодні, 9 квітня 2026 року, лондонський «Крістал Пелас» на стадіоні «Селгерст Парк» зустрінеться з італійською «Фіорентиною» у рамках 1/4 фіналу Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Крістал Пелас» – «Фіорентина»

Лідером симпатій на 12:55 9 квітня став володар Кубка Англії, переконані букмекери GGBET. На перемогу лондонців закладено коефіцієнт 1,64. На потенційну звитягу «фіалок» запропоновано кеф 5,85. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 3,98. Менший розрив у питанні путівки в наступний раунд. Прохід «Пелас» у півфінал оцінено балом 1,51. Натомість на турнірний поступ «Фіорентини» закладено коефіцієнт 2,64. На тотал менше 1,5 виставлено коефіцієнт 3,45.

Передматчевий стан команд

Господарі втратили двох нападників перед поєдинком. Данець Ларсен відбуватиме дискваліфікацію, а англієць Нкетіа потрапив у лазарет. Втрати флорентійців виглядають серйознішими. Через проблеми зі здоров'ям команді не допоможуть оборонці Лемпті та Фортіні, вінгер Соломон і бомбардир Кін.

«Пелас» ще й відпочивав після міжнародної паузи. На Туманному Альбіоні грали чвертьфінали Кубка Англії, а «орли» до цієї стадії цьогоріч не дійшли. Тим часом «Фіорентина» в суботу здобула мінімальну перемогу над «Вероною» у перегонах на виживання у Серії A. Переможний м'яч оформив хавбек Фаджолі, а «фіалки» піднялися в середину турнірної таблиці. Перевага над зоною вильоту – п'ять пунктів.

Реклама. 21+ Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Історія очних зустрічей

«Крістал Пелас» досі жодного разу не перетинався з італійськими клубами. Зате «Фіорентина» за всю історію протистояла шістьом колективам із чемпіонату Англії – столичним «Арсеналу», «Вест Гему» та «Тоттнему», «Ліверпулю» і його сусідам із «Евертона», «Манчестер Юнайтед».

Останній такий матч відбувся у 2023 році. У фіналі Ліги конференцій флорентійці дошкульно поступилися «Вест Гему» (1:2). М'яч у складі «фіалок» оформив хавбек Бонавентура. На початку березня він оголосив про завершення кар'єри. Щоправда, останнім клубом у біографії італійця стала не «Фіорентина», а аравійський «Аль-Шабаб».

Де дивитися матч «Крістал Пелас» – «Фіорентина»

У прямому ефірі поєдинок транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі розпочнеться о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 3».