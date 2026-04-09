«Крістал Пелас» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій

Антон Федорців
Антон Федорців
«Крістал Пелас» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій
«Орли» підходять фаворитом до протистояння
фото: Reuters

Розповідаємо про центральний поєдинок вечора в третьому за рангом єврокубку

Сьогодні, 9 квітня 2026 року, лондонський «Крістал Пелас» на стадіоні «Селгерст Парк» зустрінеться з італійською «Фіорентиною» у рамках 1/4 фіналу Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Крістал Пелас» – «Фіорентина»

Лідером симпатій на 12:55 9 квітня став володар Кубка Англії, переконані букмекери GGBET. На перемогу лондонців закладено коефіцієнт 1,64. На потенційну звитягу «фіалок» запропоновано кеф 5,85. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 3,98. Менший розрив у питанні путівки в наступний раунд. Прохід «Пелас» у півфінал оцінено балом 1,51. Натомість на турнірний поступ «Фіорентини» закладено коефіцієнт 2,64. На тотал менше 1,5 виставлено коефіцієнт 3,45.

Передматчевий стан команд

Господарі втратили двох нападників перед поєдинком. Данець Ларсен відбуватиме дискваліфікацію, а англієць Нкетіа потрапив у лазарет. Втрати флорентійців виглядають серйознішими. Через проблеми зі здоров'ям команді не допоможуть оборонці Лемпті та Фортіні, вінгер Соломон і бомбардир Кін.

«Пелас» ще й відпочивав після міжнародної паузи. На Туманному Альбіоні грали чвертьфінали Кубка Англії, а «орли» до цієї стадії цьогоріч не дійшли. Тим часом «Фіорентина» в суботу здобула мінімальну перемогу над «Вероною» у перегонах на виживання у Серії A. Переможний м'яч оформив хавбек Фаджолі, а «фіалки» піднялися в середину турнірної таблиці. Перевага над зоною вильоту – п'ять пунктів.

Історія очних зустрічей

«Крістал Пелас» досі жодного разу не перетинався з італійськими клубами. Зате «Фіорентина» за всю історію протистояла шістьом колективам із чемпіонату Англії – столичним «Арсеналу», «Вест Гему» та «Тоттнему», «Ліверпулю» і його сусідам із «Евертона», «Манчестер Юнайтед».

Останній такий матч відбувся у 2023 році. У фіналі Ліги конференцій флорентійці дошкульно поступилися «Вест Гему» (1:2). М'яч у складі «фіалок» оформив хавбек Бонавентура. На початку березня він оголосив про завершення кар'єри. Щоправда, останнім клубом у біографії італійця стала не «Фіорентина», а аравійський «Аль-Шабаб».

Де дивитися матч «Крістал Пелас» – «Фіорентина»

У прямому ефірі поєдинок транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі розпочнеться о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 3».

Читайте також:

Читайте також

«Сирні фермери» стануть випробуванням для «гірників»
Плейоф Ліги конференцій. Другий суперник «Шахтаря»: досьє на нідерландський АЗ
Сьогодні, 12:37
Гру «Шахтар» – «АЗ Алкмар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Шахтар» – «АЗ Алкмар»: де дивитися чвертьфінал Ліги конференцій
Сьогодні, 10:27
Йорді Класі не допоможе АЗ на виїзді
Суперник «Шахтаря» втратив капітана команди на перший чвертьфінал Ліги конференцій
Вчора, 19:54
Провідні команди Європи вшанують Мірчу Луческу
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Гаррі Кейн не втомлюється підкоряти нові вершини
Лідер «Баварії» піднявся у десятку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів усіх часів
Вчора, 12:28
Макс Доумен в обіймах Мікеля Артети
Вундеркінд «Арсенала» встановив рекорд Ліги чемпіонів
Вчора, 11:53

Українські фехтувальники здобули дві бронзи Чемпіонату світу серед кадетів та юніорів
Українські фехтувальники здобули дві бронзи Чемпіонату світу серед кадетів та юніорів
«Крістал Пелас» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій
«Крістал Пелас» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій
Російський неонацист та боєць ММА Дацик розповів, як ЗСУ на фронті ліквідували його сина
Російський неонацист та боєць ММА Дацик розповів, як ЗСУ на фронті ліквідували його сина
Зірковий фігурист з США розповів, що провів найкращий у кар'єрі сезон завдяки котам
Зірковий фігурист з США розповів, що провів найкращий у кар'єрі сезон завдяки котам
Сенсаційний бомбардир «Динамо» одружився посеред сезону
Сенсаційний бомбардир «Динамо» одружився посеред сезону
«Болонья» – «Астон Вілла». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи
«Болонья» – «Астон Вілла». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи

Новини

Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
