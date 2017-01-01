Кривдник Кличка може провести бій з Повєткіним

Про це повідомив промоутер британського боксера

У разі перемоги в бою з румунським боксером Крістіаном Хаммером російський супертяж Олександр Повєткін може стати офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією WBA, яким на даний момент володіє британець Ентоні Джошуа. Про це в інтерв'ю Sky Sports заявив промоутер Джошуа Едді Херн. «Я буду спілкуватися на цю тему з президентом



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Ентоні Джошуа

Про це повідомив промоутер британського боксера

У разі перемоги в бою з румунським боксером Крістіаном Хаммером російський супертяж Олександр Повєткін може стати офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією WBA, яким на даний момент володіє британець Ентоні Джошуа.

Про це в інтерв'ю Sky Sports заявив промоутер Джошуа Едді Херн.

«Я буду спілкуватися на цю тему з президентом WBA Гільберто Мендосою. Луїс Ортіс був офіційний претендентом, але його дискваліфікували, так що тепер буде призначений новий. Мануель Чарр завоював титул «регулярного» чемпіона, але вони не розглядають його як офіційного претендента. Так що це звання може бути розіграно в бою Повєткін - Хаммер», - зазначив він.

«Ми вже обговорювали можливість проведення бою Джошуа з Повєткіним. У нас чудові стосунки з промоутерською компанією «Мир бокса», але у них зараз така ситуація, що вони можуть вибирати, за якою версією їм ставати офіційним претендентом - по WBA або ж по WBO. Вибір за ними», - сказав Едді Херн.

Джерело: boxingnews.com.ua