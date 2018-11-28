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    Кривдник Кличка вважає, що в Усика немає шансів на титули у суперважкій вазі

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    Тайсон Ф'юрі - Кривдник Кличка вважає, що в Усика немає шансів на титули у суперважкій вазі
    Тайсон Ф'юрі
    Фото з Instagram

    Тайсон Ф'юрі досить скептично ставиться до перспектив Олександра

    Колишній чемпіон світу у хевівейті (понад 90,7 кг) британець Тайсон Ф'юрі (27-0, 19 КО) не вірить у перспективи українця Олександра Усика (16-0, 12 КО) у суперважкій ваговій категорії.

    Українець роздумує над переходом у хевівейт, поставив перед собою мету відібрати чемпіонські титули WBA Super, IBF, WBO у британця Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО).

    Останній знаковий чемпіонський титул суперважкої ваги, за версією WBC, буде на кону 1 грудня у Лос-Анджелесі (США). Ф'юрі спробує відібрати його у місцевого нокаутера Діонтея Вайлдера (40-0. 39 КО).

    «Усик хороший для своєї антропометрії, - заявив британець в інтерв'ю IFL TV. - Але для здорованів, які водяться у хевівейті, він занадто дрібний. Я, Вайлдер або Джошуа його нокаутуємо. Та будь-який супертяж, який володіє атлетичними даними та перевершує Усика у зрості, розмаже його по рингу», - сказав колишній чемпіон.

    Також Ф'юрі підтвердив, що у разі перемоги над Вайлдером готовий до негайного бою з Джошуа. Але будь-яких фінансових поступок не зробив. Його умова – розподіл призового фонду у співвідношенні 60/40 на його користь.

    Нагадаємо, кривдник Кличка Тайсон Ф'юрі пообіцяв весь свій гонорар за наступний бій віддати на благодійність.

    Джерело: vringe.com

    бокс Тайсон Ф'юрі IBF Олександр Усик WBC WBA WBO Ентоні Джошуа
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