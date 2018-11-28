Кривдник Кличка вважає, що в Усика немає шансів на титули у суперважкій вазі



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Тайсон Ф'юрі Фото з Instagram

Тайсон Ф'юрі досить скептично ставиться до перспектив Олександра

Колишній чемпіон світу у хевівейті (понад 90,7 кг) британець Тайсон Ф'юрі (27-0, 19 КО) не вірить у перспективи українця Олександра Усика (16-0, 12 КО) у суперважкій ваговій категорії.

Українець роздумує над переходом у хевівейт, поставив перед собою мету відібрати чемпіонські титули WBA Super, IBF, WBO у британця Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО).

Останній знаковий чемпіонський титул суперважкої ваги, за версією WBC, буде на кону 1 грудня у Лос-Анджелесі (США). Ф'юрі спробує відібрати його у місцевого нокаутера Діонтея Вайлдера (40-0. 39 КО).

«Усик хороший для своєї антропометрії, - заявив британець в інтерв'ю IFL TV. - Але для здорованів, які водяться у хевівейті, він занадто дрібний. Я, Вайлдер або Джошуа його нокаутуємо. Та будь-який супертяж, який володіє атлетичними даними та перевершує Усика у зрості, розмаже його по рингу», - сказав колишній чемпіон.

Також Ф'юрі підтвердив, що у разі перемоги над Вайлдером готовий до негайного бою з Джошуа. Але будь-яких фінансових поступок не зробив. Його умова – розподіл призового фонду у співвідношенні 60/40 на його користь.

Нагадаємо, кривдник Кличка Тайсон Ф'юрі пообіцяв весь свій гонорар за наступний бій віддати на благодійність.

Джерело: vringe.com