Кривдник Ломаченка: Бій українця з Рігондо буде схожий на аматорський бокс

Салідо не очікує від цього бою чогось видовищного

Колишній чемпіон світу Орландо Салідо (44-4-13, 31 КО) розповів про майбутній бій Василя Ломаченка (9-1, 7 КО) і Гільєрмо Рігондо (17-0, 11 КО). Салідо вважає, що бій українця з кубинцем не буде видовищним. «Я не знаю хто виграє. Думаю, що це буде схоже на аматорський бокс, бій за очки. Думаю, вони будуть багато рухатися, багато працювати в



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Салідо не очікує від цього бою чогось видовищного

Колишній чемпіон світу Орландо Салідо (44-4-13, 31 КО) розповів про майбутній бій Василя Ломаченка (9-1, 7 КО) і Гільєрмо Рігондо (17-0, 11 КО).

Салідо вважає, що бій українця з кубинцем не буде видовищним.

«Я не знаю хто виграє. Думаю, що це буде схоже на аматорський бокс, бій за очки. Думаю, вони будуть багато рухатися, багато працювати в захисті, але більше нічого. Реванш з Ломаченком? Вони знають, хто я такий і чого я хочу, але ще ніколи навіть не наближалися до цих вимог. Подивимося», - зазначив він.

«У Ломаченка були хороші бої, але він постійно повертається до мене. Всі розуміють, що я важливіший для нього, ніж він для мене», - сказав Салідо.

Джерело: depo сектор