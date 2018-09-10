Кривдник українця Котельника Амір Хан здобув 33-тю перемогу у боксерській кар'єрі (відео)
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Розсилка
Після поразки від Сауля Альвареса, британець уже здобуває другу перемогу поспіль
У Бірмінгемі (Великобританія) місцевий популярний екс-чемпіон напівсередньоваговик Амір Хан (33-4, 20 КО) побив колумбійського середняка Самуеля Варгаса (29-4-2, 14 КО).
Але по ходу поєдинку боксер пакистанського походження традиційно знайшов проблеми на свою п'яту точку.
Почався бій очікувано. Хан перегравав опонента на швидкості, а завдяки перевазі у роботі ніг не давав тому можливості вчасно контратакувати.
У другій трихвилинці Варгас побував у нокдауні. Хан кинувся на добивання суперника, розбив тому ніс, але завершити поєдинок достроково не зумів. І навіть більше – сам опинився на п'ятій точці. У Варгаса пройшов правий оверхенд.
У третьому раунді Хан знову застав колумбійця зненацька та відправив у нокдаун. Правда, значної шкоди Варгасу не завдав.
Набагато важче довелося гостю у п’ятій трихвилинці, в якій Хан, здавалося, вирішив перепробувати весь свій арсенал ударів. Але Варгас вижив.
А у наступному раунді проблеми виникли у британця. Він подовгу зависав біля канатів, дав можливість опонентові попрацювати серіями по корпусу.
У 10-му раунді колумбієць пішов ва-банк і кілька разів хитнув Хана. Британець вважав за краще звести ризики до мінімуму у чемпіонських раундах.
Суддівський рахунок – 119:108, 119:109 і 118:110 на користь Хана.
Нагадаємо, що у 2009 році Амір Хан виграв титул WBA у першій напівсередній вазі, здолавши українця Андрія Котельника.
Джерело: vringe.com