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    Кривдник українця Котельника Амір Хан здобув 33-тю перемогу у боксерській кар'єрі (відео)

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    Амір Хан і Самуель Варгас - Кривдник українця Котельника Амір Хан здобув 33-тю перемогу у боксерській кар'єрі (відео)
    Амір Хан і Самуель Варгас

    Після поразки від Сауля Альвареса, британець уже здобуває другу перемогу поспіль

    У Бірмінгемі (Великобританія) місцевий популярний екс-чемпіон напівсередньоваговик Амір Хан (33-4, 20 КО) побив колумбійського середняка Самуеля Варгаса (29-4-2, 14 КО).

    Але по ходу поєдинку боксер пакистанського походження традиційно знайшов проблеми на свою п'яту точку.

    Почався бій очікувано. Хан перегравав опонента на швидкості, а завдяки перевазі у роботі ніг не давав тому можливості вчасно контратакувати.

    У другій трихвилинці Варгас побував у нокдауні. Хан кинувся на добивання суперника, розбив тому ніс, але завершити поєдинок достроково не зумів. І навіть більше – сам опинився на п'ятій точці. У Варгаса пройшов правий оверхенд.

    У третьому раунді Хан знову застав колумбійця зненацька та відправив у нокдаун. Правда, значної шкоди Варгасу не завдав.

    Набагато важче довелося гостю у п’ятій трихвилинці, в якій Хан, здавалося, вирішив перепробувати весь свій арсенал ударів. Але Варгас вижив.

    А у наступному раунді проблеми виникли у британця. Він подовгу зависав біля канатів, дав можливість опонентові попрацювати серіями по корпусу.

    У 10-му раунді колумбієць пішов ва-банк і кілька разів хитнув Хана. Британець вважав за краще звести ризики до мінімуму у чемпіонських раундах.

    Суддівський рахунок – 119:108, 119:109 і 118:110 на користь Хана.

    Нагадаємо, що у 2009 році Амір Хан виграв титул WBA у першій напівсередній вазі, здолавши українця Андрія Котельника.

    Джерело: vringe.com

    бокс
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