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    Кривонос і Бех дебютують за Укрїну на етапах Кубка світу в Холменколлені

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    <span class="tlid-translation translation"><span title="">Ганна</span> <span title="">Кривонос</span></span> - Кривонос і Бех дебютують за Укрїну на етапах Кубка світу в Холменколлені
    Ганна Кривонос
    ФБУ

    Жіноча збірна отримала молоду кров

    21-річна українська біатлоністка Ганна Кривонос потрапить до складу збірної України на останній етап Кубка світу в Холменколлені, повідомляє Sportаrena.

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    Крім Кривонос, на останньому етапі Кубка світу в складі України дебютує Катерина Бех, яка здобула це право завдяки виступу на юнацькому чемпіонаті світу. Її участь не буде впливати на квоту українок - Бех має особисту квоту.

    Однак тренерському штабу треба вибрати, хто з біатлоністок першої команди закінчить сезон відразу ж після чемпіонату світу.

    До складу першої команди входять Віта та Валентина Семеренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок. Олена Підгрушна достроково завершила сезон через проблеми зі здоров'ям.

    Етап Кубка світу в Холменколлені пройде з 21 по 24 березня. Це буде останній етап, на якому спортсмени змагатимуться в спринті, гонці переслідування і мас-старті.

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