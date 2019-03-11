Бьо: «Це ганьба – віддати золото українцям»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Prosports.kz

Норвезький біатлоніст без поваги відреагував на перемогу Підручного на чемпіонаті світу

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо залишився вкрай засмученим через свій виступ в гонці переслідування на чемпіонаті світу в Естерсунді (2-е місце).

«Перед останнім рубежем я відчував, що срібло стало б великою поразкою. Це була моя власна помилка, і це жахливо мене мучить. Я зробив не просто маленьку помилку, а величезну. Це так погано, що просто ганьба. Ми тут, на чемпіонаті світу, і віддаємо золото українцям.

Сьогодні я не заслужив торт. Поїду додому їсти вівсянку з молоком. Я був повною ду*ою. Просто повинен визнати, що в даний час це мій рівень на стійці. Коли ти бачиш, як складалася гонка, розумієш, що срібло - це розчарування», - передає слова Бьо Aftenposten.

Норвезький біатлоніст лідирував після третьої стрільби, але на четвертій промахнувся тричі і в підсумку завоював тільки срібло. Чемпіоном став українець Дмитро Підручний.