Стало відомо, скільки Підручний заробив за перемогу на чемпіонаті світу



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За дві гонки на ЧС українець отримав вдвічі більше, ніж за весь сезон

Український біатлоніст Дмитро Підручний заробив 35 тисяч євро за спринт і гонку переслідування на чемпіонаті світу в Естерсунді, повідомляє Sportarena.

В активі українця 4-е і 1-е місце відповідно.

І якщо в спринтерській гонці йому не вистачило 0.3 секунди до бронзової нагороди, то в гонці переслідування Дмитро здобув впевнену перемогу, ставши першим чемпіоном світу в біатлоні в історії України.

За четверте місце в спринті Дмитро отримав 10 тисяч євро призових, а за перемогу в гонці переслідування - 25 тисяч євро. Сумарно за дві гонки він отримає 35 тисяч євро призових.

За весь поточний сезон, аж до світової першості, Підручний заробив 17 тисяч 250 євро призових від IBU.

Після виграшу золота біатлоніст зізнався, що не до кінця ще розуміє, що йому вдалося виграти. А Йоганнес Бьо був дуже злий, оскільки програв українцеві.