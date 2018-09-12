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    «Крижані Вовки» підсилили свій склад двома гравцями

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    Ігор Дворник. Фото: УХЛ - «Крижані Вовки» підсилили свій склад двома гравцями
    Ігор Дворник. Фото: УХЛ

    Серед них гравець, який був задрафтований клубом Континентальної хокейної ліги

    Сайт Української хокейної ліги повідомляє про кадрові зміни в складі «Крижаних Вовків».

    Клуб підписав контракти з двома гравцями - Ігорем Дворником і Кирилом Сухановим.

    25-річний Дворник - нападник, який відомий за виступами в трьох київських командах - «Компаньйоні», «Соколі» і «Дженералз».

    Всього в чемпіонатах України форвард провів 97 матчів, в яких набрав 17 (4 + 13) очок.

    19-річний Суханов - захисник, який був обраний «Автомобілістом» на драфті КХЛ в 2014 році в четвертому раунді під загальним 106-м номером.

    Також по ходу кар'єри захисник виступав у місцевих «Юності» і «Авто-Спартаківці», з яким у 2017 році зіграв у фіналі юніорської першості Росії.

    Нагадаємо, що «Крижані Вовки» виграли товариський матч у «Кременчука».

    чемпіонат України хокей
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