«Крижані Вовки» підсилили свій склад двома гравцями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Дворник. Фото: УХЛ

Серед них гравець, який був задрафтований клубом Континентальної хокейної ліги

Сайт Української хокейної ліги повідомляє про кадрові зміни в складі «Крижаних Вовків».

Клуб підписав контракти з двома гравцями - Ігорем Дворником і Кирилом Сухановим.

25-річний Дворник - нападник, який відомий за виступами в трьох київських командах - «Компаньйоні», «Соколі» і «Дженералз».

Всього в чемпіонатах України форвард провів 97 матчів, в яких набрав 17 (4 + 13) очок.

19-річний Суханов - захисник, який був обраний «Автомобілістом» на драфті КХЛ в 2014 році в четвертому раунді під загальним 106-м номером.

Також по ходу кар'єри захисник виступав у місцевих «Юності» і «Авто-Спартаківці», з яким у 2017 році зіграв у фіналі юніорської першості Росії.

Нагадаємо, що «Крижані Вовки» виграли товариський матч у «Кременчука».