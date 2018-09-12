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    Кроти зіпсували поле перед матчем Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Гоффенгайм» (фото)

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    Кроти зіпсували поле перед матчем Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Гоффенгайм» (фото)

    Кроти вирили кілька нір прямо на футбольному полі, недалеко від кутового прапорця

    У середу, 19 вересня, в Харкові на ОСК «Металіст» відбудеться матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

    Донецький «Шахтар» прийматиме гостей з німецького «Гоффенгайма».

    За тиждень до поєдинку на харківському стадіоні стався конфуз.

    Кроти вирили кілька нір прямо на футбольному полі, недалеко від кутового прапорця.

    Раніше повідомлялося, що нігерійський нападник «Шахтаря» Оларенважу Кайоде відновив тренування з командою.
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