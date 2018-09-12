Кроти зіпсували поле перед матчем Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Гоффенгайм» (фото)



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Кроти вирили кілька нір прямо на футбольному полі, недалеко від кутового прапорця

У середу, 19 вересня, в Харкові на ОСК «Металіст» відбудеться матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Донецький «Шахтар» прийматиме гостей з німецького «Гоффенгайма».

За тиждень до поєдинку на харківському стадіоні стався конфуз.

Кроти вирили кілька нір прямо на футбольному полі, недалеко від кутового прапорця.