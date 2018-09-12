Кроти зіпсували поле перед матчем Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Гоффенгайм» (фото)
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Кроти вирили кілька нір прямо на футбольному полі, недалеко від кутового прапорця
У середу, 19 вересня, в Харкові на ОСК «Металіст» відбудеться матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Донецький «Шахтар» прийматиме гостей з німецького «Гоффенгайма».
За тиждень до поєдинку на харківському стадіоні стався конфуз.
Кроти вирили кілька нір прямо на футбольному полі, недалеко від кутового прапорця.
Перед матчем #ШахтерХоффенхайм на ОСК «Металлист» в Харькове появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны. pic.twitter.com/acX9PMyB5M— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 12 сентября 2018 г.
Раніше повідомлялося, що нігерійський нападник «Шахтаря» Оларенважу Кайоде відновив тренування з командою.