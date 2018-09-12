Нігерійський нападник повернувся в загальну групу «Шахтаря»
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Оларенважу Кайоде. Фото: ФК Шахтар
Близький до повернення і захисник Іван Оредць
Нігерійський форвард «Шахтаря» Оларенважу Кайоде відновив тренування з командою.
Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.
25-річний Кайоде пропустив старт сезону через травму, яку отримав на літніх зборах в Німеччині.
Також близький до повернення захисник Іван Ордець.
Найближчий матч «Шахтаря» відбудеться в суботу, суперником команди стане «Олександрія». Початок - 14.00.
Раніше повідомлялося, що авторитетний портал Transfermarkt оцінив склади клубів Прем'єр-ліги України.
Очолив рейтинг українських клубів «Шахтар», склад якого оцінений в 103 мільйони євро.