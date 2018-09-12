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    Нігерійський нападник повернувся в загальну групу «Шахтаря»

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    Оларенважу Кайоде. Фото: ФК Шахтар - Нігерійський нападник повернувся в загальну групу «Шахтаря»
    Оларенважу Кайоде. Фото: ФК Шахтар

    Близький до повернення і захисник Іван Оредць

    Нігерійський форвард «Шахтаря» Оларенважу Кайоде відновив тренування з командою.

    Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

    25-річний Кайоде пропустив старт сезону через травму, яку отримав на літніх зборах в Німеччині.

    Також близький до повернення захисник Іван Ордець.

    Найближчий матч «Шахтаря» відбудеться в суботу, суперником команди стане «Олександрія». Початок - 14.00.

    Раніше повідомлялося, що авторитетний портал Transfermarkt оцінив склади клубів Прем'єр-ліги України.

    Очолив рейтинг українських клубів «Шахтар», склад якого оцінений в 103 мільйони євро.

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