Кубки Ліги чемпіонів УЄФА погостювали у Львові (фото)

Кубки побували на стадіоні «Арена Львів»

Завершується мандрівка кубків Ліги чемпіонів Україною. Після Херсонщини, Маріуполя, Дніпра, Харкова та Одеси 30 квітня почесні футбольні трофеї завітали до Львова, інформує прес-служба Федерації футболу України. У понеділок усі львів’яни та гості міста мали чудову нагоду побачити на власні очі головні трофеї європейського клубного футболу,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ФФУ

Кубки побували на стадіоні «Арена Львів»

Завершується мандрівка кубків Ліги чемпіонів Україною.

Після Херсонщини, Маріуполя, Дніпра, Харкова та Одеси 30 квітня почесні футбольні трофеї завітали до Львова, інформує прес-служба Федерації футболу України.

У понеділок усі львів’яни та гості міста мали чудову нагоду побачити на власні очі головні трофеї європейського клубного футболу, доторкнутися до них та сфотографуватися разом із ними.

Кубки побували на стадіоні «Арена Львів», де були представлені вихованцям ДЮСШ, юним футболістам, а потім відправилися у центр міста — у сквер братів Рогатинців.

Окрім того, у ході візиту представники ФФУ відвідав базу ФК «Рух» у Вінниках, якою опікується голова Комітету збірних команд ФФУ Мирон Маркевич.

Гості з Києва оглянули базу, поспілкувалися з юними футболістами та гравцями основної команди, вручили подарунки і зробили фото на пам’ять із кубками.