Кубки Ліги чемпіонів УЄФА погостювали в Харкові (фото)

Церемонія презентації кубків пройшла на стадіоні «Металіст»

26 квітня в Харкові відбулося велике футбольне свято. Після Херсонщини, Маріуполя та Дніпра вперше в історії незалежності України та в історії Харкова на цю землю завітали кубки Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. У четвер першими отримали змогу доторкнутися до легендарних футбольних трофеїв і сфотографуватися



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ФФУ

Церемонія презентації кубків пройшла на стадіоні «Металіст»

26 квітня в Харкові відбулося велике футбольне свято. Після Херсонщини, Маріуполя та Дніпра вперше в історії незалежності України та в історії Харкова на цю землю завітали кубки Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

У четвер першими отримали змогу доторкнутися до легендарних футбольних трофеїв і сфотографуватися з ними учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл області.

Церемонія презентації кубків пройшла на стадіоні «Металіст» за участю президента ФФУ Андрія Павелка, голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної, а також лідерів чоловічої футбольної команди «Металіст 1925» і жіночого ФК «Житлобуд-1».

Зі стадіону «Металіст» головні трофеї чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів УЄФА помандрували на площу Конституції (перед історичним музеєм). Побачити там кубки ЛЧ можна буде до 20.00.

Додамо, що після Харкова велике свято футболу чекає на Одесу (29 квітня, 10.00—15.00 — локація уточнюється) та Львів (30 квітня, 17.00—21.00, сквер братів Рогатинців біля пам’ятника В’ячеславу Чорноволу).