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    Кубок Англії. «Арсенал» поїде в гості до «Ноттінгема», «Челсі» – до «Норвіча». Пари 3-го раунду

    Водночас, «Ліверпуль» на власному майданчику прийме «Евертон»
    У понеділок, 4 грудня, відбулося жеребкування третього раунду Кубку Англії з футболу сезону-2017/18. Уже на цій стадії турніру відбудеться матч між «Ліверпулем» та «Евертоном», який називають мерсисайдським дербі. Щодо інших грандів, то «Арсенал» і «Челсі» проведуть матчі на виїзді, а
    • Сьогодні, 09:09
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    Водночас, «Ліверпуль» на власному майданчику прийме «Евертон»

    У понеділок, 4 грудня, відбулося жеребкування третього раунду Кубку Англії з футболу сезону-2017/18.

    Уже на цій стадії турніру відбудеться матч між «Ліверпулем» та «Евертоном», який називають мерсисайдським дербі.

    Щодо інших грандів, то «Арсенал» і «Челсі» проведуть матчі на виїзді, а «Мачестер Сіті», «Тоттенгем» і «Манчестер Юнайтед» гратимуть на власних полях.

    Матчі пройдуть 6 та 7 січня.

    Кубок Англії з футболу

    3-й раунд

    «Ліверпуль» – «Евертон»

    «Ноттінгем Форест» – «Арсенал»

    «Манчестер Юнайтед» – «Дербі Каунті»

    «Тоттенгем» – «Вімблдон»

    «Манчестер Сіті» – «Бернлі»

    «Норвіч» – «Челсі»

    «Флітвуд Таун» / «Герефорд Юнайтед» – «Лестер Сіті»

    «Шрюсбері Таун» – «Вест Гем Юнайтед»

    НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування
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