Кубок Англії. «Арсенал» поїде в гості до «Ноттінгема», «Челсі» – до «Норвіча». Пари 3-го раунду
- Сьогодні, 09:09
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Водночас, «Ліверпуль» на власному майданчику прийме «Евертон»
У понеділок, 4 грудня, відбулося жеребкування третього раунду Кубку Англії з футболу сезону-2017/18.
Уже на цій стадії турніру відбудеться матч між «Ліверпулем» та «Евертоном», який називають мерсисайдським дербі.
Щодо інших грандів, то «Арсенал» і «Челсі» проведуть матчі на виїзді, а «Мачестер Сіті», «Тоттенгем» і «Манчестер Юнайтед» гратимуть на власних полях.
Матчі пройдуть 6 та 7 січня.
Кубок Англії з футболу
3-й раунд
«Ліверпуль» – «Евертон»
«Ноттінгем Форест» – «Арсенал»
«Манчестер Юнайтед» – «Дербі Каунті»
«Тоттенгем» – «Вімблдон»
«Манчестер Сіті» – «Бернлі»
«Норвіч» – «Челсі»
«Флітвуд Таун» / «Герефорд Юнайтед» – «Лестер Сіті»
«Шрюсбері Таун» – «Вест Гем Юнайтед»