Кубок Англії. «Арсенал» поїде в гості до «Ноттінгема», «Челсі» – до «Норвіча». Пари 3-го раунду

Водночас, «Ліверпуль» на власному майданчику прийме «Евертон»

У понеділок, 4 грудня, відбулося жеребкування третього раунду Кубку Англії з футболу сезону-2017/18. Уже на цій стадії турніру відбудеться матч між «Ліверпулем» та «Евертоном», який називають мерсисайдським дербі. Щодо інших грандів, то «Арсенал» і «Челсі» проведуть матчі на виїзді, а