Кубок Англії. «Манчестер Юнайтед» і «Челсі» вийшли у п'ятий раунд. Інші матчі
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А от на «Тоттенгем» чекає перегравання
«Манчестер Юнайтед», «Челсі» та «Лестер» впевнено крокують у п’ятий раунд футбольного Кубку Англії.
Водночас, на «Тоттенгем» чекає перегравання, а от «Вест Гем» взагалі завершив боротьбу у турнірі, програвши «Вігану».
Нагадаємо, «Манчестер Сіті» Зінченка без проблем здолав «Кардіфф».
Кубок Англії з футболу сезону-2017/18
Четвертий раунд
«Ньюпорт» – «Тоттенгем» – 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Еймонд (38), 1:1 – Кейн (82)
«Тоттенгем»: Ворм, Фойт, Вокер-Пітерс (Сон Хин Мін, 46), Трипп’єр, Вертонген, Сіссоко, Даєр, Ваньяма, Дембеле (Девіс, 81), Льоренте (Аллі, 66), Кейн
«Челсі» – «Ньюкасл» – 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Батшуаї (31), 2:0 – Батшуаї (44), 3:0 – Алонсо (72)
«Челсі»: Кабальєро, Кегілл, Кристенсен, Алонсо, Рюдігер, Педро (Гадсон-Одой, 81), Канте (Ампаду, 78), Азар (Барклі, 73), Дрінквотер, Дзаппакоста, Батшуаї
«Йовіл» – «Манчестер Юнайтед» – 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 – Решфорд (41), 0:2 – Еррера (61), 0:3 – Лінгард (89), 0:4 – Лукаку (90)
«МЮ»: Ромеро, Шоу, Рохо, Дарміан, Лінделеф, Каррік, Еррера, Мата (Лукаку, 65), Мактоміні, Санчес (Лінгард, 72), Решфорд (Гомес, 88)
«Пітерборо» – «Лестер» – 1:5 (0:3)
Голи: 0:1 – Діабате (9), 0:2 – Іхеаначо (12), 0:3 – Іхеаначо (29), 1:3 – Г’юз (58), 1:4 – Діабате (87), 1:5 – Ндіді (90)
«Віган» – «Вест Гем» – 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Грігг (7), 2:0 – Грігг (62, пен)