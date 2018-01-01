Кубок Англії. «Манчестер Сіті» Зінченка без проблем здолав «Кардіфф»
- Сьогодні, 19:57
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Розсилка
«Кардіфф» – «Манчестер Сіті». Фото: Getty Images
Українець Олександр Зінченко не з'явився на полі
«Манчестер Сіті» виявився сильнішим за «Кардіфф» у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії.
На 8 хвилині де Брюйне відкрив рахунок у матчі, розумно пробивши зі штрафного. Ще до перерви Стерлінг відгукнувся на подачу Бернарду Сілви та встановив підсумковий рахунок – 0:2 на користь «Манчестер Сіті».
Таким чином, «містяни» достатньо спокійно виходять в 1/8 фіналу Кубка Англії, а «Кардіфф» припиняє боротьбу в турнірі.
Олександр Зінченко розпочинав матч з лави запасних. У другому таймі українець почав розминатися, але на полі так і не з'явився.
Кубок Англії
1/16 фіналу
«Кардіфф» – «Манчестер Сіті» – 0:2
Голи: де Брюйне(8), Стерлінг(37)
Джерело: Футбол 24