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    Кубок Англії. «Манчестер Сіті» Зінченка без проблем здолав «Кардіфф»

    Українець Олександр Зінченко не з'явився на полі
    «Манчестер Сіті» виявився сильнішим за «Кардіфф» у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. На 8 хвилині де Брюйне відкрив рахунок у матчі, розумно пробивши зі штрафного. Ще до перерви Стерлінг відгукнувся на подачу Бернарду Сілви та встановив підсумковий рахунок – 0:2 на користь «Манчестер Сіті». Таким чином,
    • Сьогодні, 19:57
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    &laquo;Кардіфф&raquo; &ndash; &laquo;Манчестер Сіті&raquo;. Фото: Getty Images
    «Кардіфф» – «Манчестер Сіті». Фото: Getty Images

    Українець Олександр Зінченко не з'явився на полі

    «Манчестер Сіті» виявився сильнішим за «Кардіфф» у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії.

    На 8 хвилині де Брюйне відкрив рахунок у матчі, розумно пробивши зі штрафного. Ще до перерви Стерлінг відгукнувся на подачу Бернарду Сілви та встановив підсумковий рахунок – 0:2 на користь «Манчестер Сіті».

    Таким чином, «містяни» достатньо спокійно виходять в 1/8 фіналу Кубка Англії, а «Кардіфф» припиняє боротьбу в турнірі.

    Олександр Зінченко розпочинав матч з лави запасних. У другому таймі українець почав розминатися, але на полі так і не з'явився.

    Кубок Англії

    1/16 фіналу

    «Кардіфф» – «Манчестер Сіті» – 0:2

    Голи: де Брюйне(8), Стерлінг(37)

    Джерело: Футбол 24

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