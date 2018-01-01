Кубок Англії. «Манчестер Сіті» Зінченка без проблем здолав «Кардіфф»

Українець Олександр Зінченко не з'явився на полі

«Манчестер Сіті» виявився сильнішим за «Кардіфф» у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. На 8 хвилині де Брюйне відкрив рахунок у матчі, розумно пробивши зі штрафного. Ще до перерви Стерлінг відгукнувся на подачу Бернарду Сілви та встановив підсумковий рахунок – 0:2 на користь «Манчестер Сіті». Таким чином,



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«Кардіфф» – «Манчестер Сіті». Фото: Getty Images

Українець Олександр Зінченко не з'явився на полі

«Манчестер Сіті» виявився сильнішим за «Кардіфф» у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії.

На 8 хвилині де Брюйне відкрив рахунок у матчі, розумно пробивши зі штрафного. Ще до перерви Стерлінг відгукнувся на подачу Бернарду Сілви та встановив підсумковий рахунок – 0:2 на користь «Манчестер Сіті».

Таким чином, «містяни» достатньо спокійно виходять в 1/8 фіналу Кубка Англії, а «Кардіфф» припиняє боротьбу в турнірі.

Олександр Зінченко розпочинав матч з лави запасних. У другому таймі українець почав розминатися, але на полі так і не з'явився.

Кубок Англії

1/16 фіналу

«Кардіфф» – «Манчестер Сіті» – 0:2

Голи: де Брюйне(8), Стерлінг(37)

Джерело: Футбол 24