Кубок англійської ліги. «Манчестер Юнайтед» сенсаційно програв, «Челсі» вийшов у півфінал
- 21 Грудня, 08:36
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Розсилка
«Челсі» та «Бристоль Сіті» приєдналися до «Манчестер Сіті» й «Арсеналу»
«Челсі» та «Бристоль Сіті» стали останніми півфіналістами Кубку англійської ліги з футболу сезону-2017/18.
«Бристоль Сіті» взагалі створив сенсацію, вибивши на останніх хвилинах «Манчестер Юнайтед».
Водночас, «Челсі» на власному полі розібрався з «Борнмутом».
Зауважимо, що напередодні у півфінал вийшли «Манчестер Сіті» й «Арсенал».
Кубок англійської ліги з футболу сезону-2017/18
Матчі 1/4 фіналу
«Челсі» – «Борнмут» – 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Вілліан (13), 1:1 – Гослінг (90), 2:1 – Мората (90+)
«Челсі»: Кабальєро, Дзаппакоста, Кегілл, Рюдігер, Кенеді, Фабрегас, Ампаду, Педро (Бакайоко, 61), Дрінквотер, Вілліан (Азар, 61), Батшуаї (Мората, 73)
«Бристоль Сіті» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 – Браєн (51), 1:1 – Ібрагімович (58), 2:1 – Сміт (90+)
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Дарміан, Ліндельоф, Рохо, Шоу, Погба, Мактоміні, Блінд (Лукаку, 61), Ібрагімович (Мхітарян, 69), Решфорд, Марсьяль