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    Кубок англійської ліги. «Манчестер Юнайтед» сенсаційно програв, «Челсі» вийшов у півфінал

    «Челсі» та «Бристоль Сіті» приєдналися до «Манчестер Сіті» й «Арсеналу»
    «Челсі» та «Бристоль Сіті» стали останніми півфіналістами Кубку англійської ліги з футболу сезону-2017/18. «Бристоль Сіті» взагалі створив сенсацію, вибивши на останніх хвилинах «Манчестер Юнайтед». Водночас, «Челсі» на власному полі розібрався з «Борнмутом». Зауважимо, що
    • 21 Грудня, 08:36
    • Розсилка
    Радість тренерів &laquo;Бристоль Сіті&raquo;
    Радість тренерів «Бристоль Сіті»

    «Челсі» та «Бристоль Сіті» приєдналися до «Манчестер Сіті» й «Арсеналу»

    «Челсі» та «Бристоль Сіті» стали останніми півфіналістами Кубку англійської ліги з футболу сезону-2017/18.

    «Бристоль Сіті» взагалі створив сенсацію, вибивши на останніх хвилинах «Манчестер Юнайтед».

    Водночас, «Челсі» на власному полі розібрався з «Борнмутом».

    Зауважимо, що напередодні у півфінал вийшли «Манчестер Сіті» й «Арсенал».

    Кубок англійської ліги з футболу сезону-2017/18

    Матчі 1/4 фіналу

    «Челсі» – «Борнмут» – 2:1 (1:0)

    Голи: 1:0 – Вілліан (13), 1:1 – Гослінг (90), 2:1 – Мората (90+)

    «Челсі»: Кабальєро, Дзаппакоста, Кегілл, Рюдігер, Кенеді, Фабрегас, Ампаду, Педро (Бакайоко, 61), Дрінквотер, Вілліан (Азар, 61), Батшуаї (Мората, 73)

    «Бристоль Сіті» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1 (0:0)

    Голи: 1:0 – Браєн (51), 1:1 – Ібрагімович (58), 2:1 – Сміт (90+)

    «Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Дарміан, Ліндельоф, Рохо, Шоу, Погба, Мактоміні, Блінд (Лукаку, 61), Ібрагімович (Мхітарян, 69), Решфорд, Марсьяль

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі
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