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    Кубок Федерації: Ястремська познущалася над болгарською тенісисткою Шиніковою

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    Кубок Федерації: Ястремська познущалася над болгарською тенісисткою Шиніковою

    Для перемоги Даяні вистачило лише 51 хвилини

    Збірна України здобула свою першу перемогу в протистоянні з командою Болгарії в рамках Євро-Африканської зони Кубка Федерації з тенісу.

    Друга ракетка нашої збірної Даяна Ястремська розгромила другого номера болгарок Ізабеллу Шинікову: 6:2, 6:1.

    За весь поєдинок, який тривав лише 51 хвилину, українка змогла реалізувати чотири брейк-поїнти з п'яти, в той час, як її суперниця мала лише один невдалий шанс виграти гейм на подачі Даяни.



    Тепер на корт мають вийти лідери збірних - Еліна Світоліна та Вікторія Томова.

    Нагадаємо, що вже завтра, 7 лютого, наші дівчата зіграють зі збірною Хорватії.

    теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Кубок Федерації
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