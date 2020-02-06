Кубок Федерації: Ястремська познущалася над болгарською тенісисткою Шиніковою



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Для перемоги Даяні вистачило лише 51 хвилини

Збірна України здобула свою першу перемогу в протистоянні з командою Болгарії в рамках Євро-Африканської зони Кубка Федерації з тенісу.

Друга ракетка нашої збірної Даяна Ястремська розгромила другого номера болгарок Ізабеллу Шинікову: 6:2, 6:1.

За весь поєдинок, який тривав лише 51 хвилину, українка змогла реалізувати чотири брейк-поїнти з п'яти, в той час, як її суперниця мала лише один невдалий шанс виграти гейм на подачі Даяни.





Тепер на корт мають вийти лідери збірних - Еліна Світоліна та Вікторія Томова.

Нагадаємо, що вже завтра, 7 лютого, наші дівчата зіграють зі збірною Хорватії.