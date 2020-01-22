Ястремська завершила виступи в одиночному розряді Australian Open (відео)



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Даяна Ястремська Фейсбук

У другому колі українка програла Каролін Возняцкі з Данії

Друга ракетка України Даяна Ястремська завершила виступи в одиночному розряді Australian Open.

У матчі другого кола українка в двох сетах поступилася Каролін Возняцкі з Данії – 5:7, 5:7.

Поєдинок тривав понад дві години. Ястремська була попереду в першому сеті (5:1) та мала перевагу в другому (3:0), однак суперниця відігралася та в підсумку перемогла.

Це друга очна зустріч Ястремської та Возняцкі. Минилого серпня українка перемогла датчанку в двох сетах на турнірі в американському Цинциннаті.

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Змагання в Мельбурні заключні для Возняцкі – раніше вона оголосила про завершення кар’єри.