Кубок Франції. «ПСЖ» та «Монако» розгромили суперників. Інші матчі 1/32 фіналу
- Сьогодні, 09:03
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Розсилка
«Ніцца» завершила виступи у кубковому турнірі
«ПСЖ» та «Монако» успішно вийшли в 1/16 фіналу Кубку Франції з футболу сезону-2017/18.
І перші, і другі здобули розгромні перемоги в 1/32 фіналу турніру.
Далі продовжує крокувати і «Ліон», який на виїзді вирвав перемогу у «Нансі», а також «Марсель».
А от «Ніцца» завершила виступи у турнірі, мінімально поступившись «Тулузі».
Кубок Франції з футболу
1/32 фіналу
«Тулуза» – «Ніцца» – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Сомалія (51)
«Ізер» – «Монако» – 2:5 (2:2)
Голи: 0:1 – Каррільо (1), 1:1 – Малік Сек (28), 1:2 – Йоветич (39), 2:2 – Ардуін (44), 2:3 – Каррільо (49), 2:4 – Таварес (54), 2:5 – Каррільо (84)
«Нансі» – «Ліон» – 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 – Фекір (25), 1:1 – Робік (71), 2:1 – Норден (75), 2:2 – Фільо (87), 2:3 – Корне (90+4)
«Марсель» – «Валансьєн» – 1:0 д.ч. (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – Амаві (103)
«Ренн» – «ПСЖ» – 1:6 (0:4)
Голи: 0:1 – Мбаппе (9), 0:2 – Неймар (17), 0:3 – Ді Марія (24), 0:4 – Неймар (43), 1:4 – Буріжо (66), 1:5 – Ді Марія (74), 1:6 – Мбаппе (76)