Кубок Франції. «ПСЖ» та «Монако» розгромили суперників. Інші матчі 1/32 фіналу

«Ніцца» завершила виступи у кубковому турнірі

«ПСЖ» та «Монако» успішно вийшли в 1/16 фіналу Кубку Франції з футболу сезону-2017/18. І перші, і другі здобули розгромні перемоги в 1/32 фіналу турніру. Далі продовжує крокувати і «Ліон», який на виїзді вирвав перемогу у «Нансі», а також «Марсель». А от «Ніцца» завершила