  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Кубок Франції. «ПСЖ» та «Монако» розгромили суперників. Інші матчі 1/32 фіналу

    «Ніцца» завершила виступи у кубковому турнірі
    «ПСЖ» та «Монако» успішно вийшли в 1/16 фіналу Кубку Франції з футболу сезону-2017/18. І перші, і другі здобули розгромні перемоги в 1/32 фіналу турніру. Далі продовжує крокувати і «Ліон», який на виїзді вирвав перемогу у «Нансі», а також «Марсель». А от «Ніцца» завершила
    • Сьогодні, 09:03
    • Розсилка
    Ді Марія. ФК &laquo;ПСЖ&raquo;
    Ді Марія. ФК «ПСЖ»

    «Ніцца» завершила виступи у кубковому турнірі

    «ПСЖ» та «Монако» успішно вийшли в 1/16 фіналу Кубку Франції з футболу сезону-2017/18.

    І перші, і другі здобули розгромні перемоги в 1/32 фіналу турніру.

    Далі продовжує крокувати і «Ліон», який на виїзді вирвав перемогу у «Нансі», а також «Марсель».

    А от «Ніцца» завершила виступи у турнірі, мінімально поступившись «Тулузі».

    Кубок Франції з футболу

    1/32 фіналу

    «Тулуза» – «Ніцца» – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сомалія (51)

    «Ізер» – «Монако» – 2:5 (2:2)

    Голи: 0:1 – Каррільо (1), 1:1 – Малік Сек (28), 1:2 – Йоветич (39), 2:2 – Ардуін (44), 2:3 – Каррільо (49), 2:4 – Таварес (54), 2:5 – Каррільо (84)

    «Нансі» – «Ліон» – 2:3 (0:1)

    Голи: 0:1 – Фекір (25), 1:1 – Робік (71), 2:1 – Норден (75), 2:2 – Фільо (87), 2:3 – Корне (90+4)

    «Марсель» – «Валансьєн» – 1:0 д.ч. (0:0, 0:0, 1:0)

    Гол: 1:0 – Амаві (103)

    «Ренн» – «ПСЖ» – 1:6 (0:4)

    Голи: 0:1 – Мбаппе (9), 0:2 – Неймар (17), 0:3 – Ді Марія (24), 0:4 – Неймар (43), 1:4 – Буріжо (66), 1:5 – Ді Марія (74), 1:6 – Мбаппе (76)

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ