Кубок IBU. Панфілова й Абрамова потрапили у топ-15 в індивідуальній гонці
- Сьогодні, 16:41
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У німецькому Арбері завершилася жіноча індивідуальна гонка
У німецькому Арбері завершилася жіноча індивідуальна гонка у межах п'ятого етапу Кубку IBU з біатлону.
Як передає сайт ФБУ, найкращий час з українок показала Марія Панфілова.
З двома промахами вона стала 12-ою. При цьому навіть чиста стрільба не давала їй шансу потрапити на п’єдестал пошани.
Водночас, Ольга Абрамова, яка з чотирма промахами фінішувала 13-ою, могла б поборотися і за перемогу. Але стрільба їй усе зіпсувала.
Яна Бондар стала 41-ою, а Надія Бєлкіна – 43-ою.
Кубок IBU з біатлону сезону-2017/18
Етап в Арбері, Німеччина
Жіноча індивідуальна гонка
1. Надін Горхлер (Німеччина) (0+0+0+0) - 46:59,8
2. Текла Брюн-Лі (Норвегія) (0+1+0+0) - +11,0
3. Анна Вайдель (Німеччина) (0+0+0+0) - +25,5
...12. Марія Панфілова (Україна) (0+0+1+1) - +3:01,9
...13. Ольга Абрамова (Україна) (2+1+0+1) - +3:13,3
...41. Яна Бондар (Україна) (2+3+0+1) - +6:13,0
...43. Надія Бєлкіна (Україна) (1+1+0+3) - +6:25,0