У німецькому Арбері завершилася жіноча індивідуальна гонка

У німецькому Арбері завершилася жіноча індивідуальна гонка у межах п'ятого етапу Кубку IBU з біатлону. Як передає сайт ФБУ, найкращий час з українок показала Марія Панфілова. З двома промахами вона стала 12-ою. При цьому навіть чиста стрільба не давала їй шансу потрапити на п’єдестал пошани. Водночас, Ольга Абрамова, яка з чотирма



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Марія Панфілова

У німецькому Арбері завершилася жіноча індивідуальна гонка

У німецькому Арбері завершилася жіноча індивідуальна гонка у межах п'ятого етапу Кубку IBU з біатлону.

Як передає сайт ФБУ, найкращий час з українок показала Марія Панфілова.

З двома промахами вона стала 12-ою. При цьому навіть чиста стрільба не давала їй шансу потрапити на п’єдестал пошани.

Водночас, Ольга Абрамова, яка з чотирма промахами фінішувала 13-ою, могла б поборотися і за перемогу. Але стрільба їй усе зіпсувала.

Яна Бондар стала 41-ою, а Надія Бєлкіна – 43-ою.

Кубок IBU з біатлону сезону-2017/18

Етап в Арбері, Німеччина

Жіноча індивідуальна гонка

1. Надін Горхлер (Німеччина) (0+0+0+0) - 46:59,8

2. Текла Брюн-Лі (Норвегія) (0+1+0+0) - +11,0

3. Анна Вайдель (Німеччина) (0+0+0+0) - +25,5

...12. Марія Панфілова (Україна) (0+0+1+1) - +3:01,9

...13. Ольга Абрамова (Україна) (2+1+0+1) - +3:13,3

...41. Яна Бондар (Україна) (2+3+0+1) - +6:13,0

...43. Надія Бєлкіна (Україна) (1+1+0+3) - +6:25,0