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    Кубок IBU. Панфілова й Абрамова потрапили у топ-15 в індивідуальній гонці

    У німецькому Арбері завершилася жіноча індивідуальна гонка
    У німецькому Арбері завершилася жіноча індивідуальна гонка у межах п'ятого етапу Кубку IBU з біатлону. Як передає сайт ФБУ, найкращий час з українок показала Марія Панфілова. З двома промахами вона стала 12-ою. При цьому навіть чиста стрільба не давала їй шансу потрапити на п’єдестал пошани. Водночас, Ольга Абрамова, яка з чотирма
    • Сьогодні, 16:41
    • Розсилка
    Марія Панфілова
    Марія Панфілова

    У німецькому Арбері завершилася жіноча індивідуальна гонка

    У німецькому Арбері завершилася жіноча індивідуальна гонка у межах п'ятого етапу Кубку IBU з біатлону.

    Як передає сайт ФБУ, найкращий час з українок показала Марія Панфілова.

    З двома промахами вона стала 12-ою. При цьому навіть чиста стрільба не давала їй шансу потрапити на п’єдестал пошани.

    Водночас, Ольга Абрамова, яка з чотирма промахами фінішувала 13-ою, могла б поборотися і за перемогу. Але стрільба їй усе зіпсувала.

    Яна Бондар стала 41-ою, а Надія Бєлкіна – 43-ою.

    Кубок IBU з біатлону сезону-2017/18

    Етап в Арбері, Німеччина

    Жіноча індивідуальна гонка

    1. Надін Горхлер (Німеччина) (0+0+0+0) - 46:59,8
    2. Текла Брюн-Лі (Норвегія) (0+1+0+0) - +11,0
    3. Анна Вайдель (Німеччина) (0+0+0+0) - +25,5
    ...12. Марія Панфілова (Україна) (0+0+1+1) - +3:01,9
    ...13. Ольга Абрамова (Україна) (2+1+0+1) - +3:13,3
    ...41. Яна Бондар (Україна) (2+3+0+1) - +6:13,0
    ...43. Надія Бєлкіна (Україна) (1+1+0+3) - +6:25,0

    біатлон
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