  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Кубок IBU. В індивідуальній гонці в Арбері Лесюк показав 27-й результат

    Інші українці очок не набрали
    У німецькому Арбері у четвер, 11 січня, індивідуальними гонками стартував п'ятий етап Кубку IBU з біатлону. У гонці чоловіків кубкові очки в українській команді набрав лише Тарас Лесюк, який провів найбільш якісну стрільбу та був найшвидшим на дистанції. З трьома хвилинами штрафу Тарас фінішував 27-м, інформує офіційний сайт Федерації біатлону
    • Сьогодні, 15:43
    • Розсилка
    Тарас Лесюк. Фото ФБУ
    Тарас Лесюк. Фото ФБУ

    Інші українці очок не набрали

    У німецькому Арбері у четвер, 11 січня, індивідуальними гонками стартував п'ятий етап Кубку IBU з біатлону.

    У гонці чоловіків кубкові очки в українській команді набрав лише Тарас Лесюк, який провів найбільш якісну стрільбу та був найшвидшим на дистанції.

    З трьома хвилинами штрафу Тарас фінішував 27-м, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

    На результаті найдосвідченішого з українців Олександра Жирного позначилася майже місячна перерва у змагальній практиці, і з чотирма промахами він – 44-й.

    Андрій Доценко вкрай невдало пройшов першу половину дистанції, на якій заробив п'ять хвилин штрафу. Надалі він був точнішим, але у підсумку з шістьма промахами став 51-м.

    У Максима Івка поточний сезон йде погано. Цього разу у нього лише 71-й результат при восьми незакритих мішенях.

    Кубок IBU з біатлону сезону-2017/18

    Етап в Арбері, Німеччина

    Чоловіча індивідуальна гонка

    1. Жан-Гійом Беатріс (Франція) (0+0+0+1) - 53:31,5
    2. Петро Пащенко (Росія) (0+1+0+0) - +32,8
    3. Володимир Чепелін (Білорусь) (1+0+1+0) - +1:03,3
    ...27. Тарас Лесюк (Україна) (0+1+1+1) - +4:21,1
    ...44. Олександр Жирний (Україна) (1+2+1+0) - +6:08,1
    ...51. Андрій Доценко (Україна) (2+3+0+1) - +7:41,3
    ...71. Максим Івко (Україна) (2+3+2+1) - +11:06,1

    біатлон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ