Інші українці очок не набрали

У німецькому Арбері у четвер, 11 січня, індивідуальними гонками стартував п'ятий етап Кубку IBU з біатлону. У гонці чоловіків кубкові очки в українській команді набрав лише Тарас Лесюк, який провів найбільш якісну стрільбу та був найшвидшим на дистанції. З трьома хвилинами штрафу Тарас фінішував 27-м, інформує офіційний сайт Федерації біатлону



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Тарас Лесюк. Фото ФБУ

Інші українці очок не набрали

У німецькому Арбері у четвер, 11 січня, індивідуальними гонками стартував п'ятий етап Кубку IBU з біатлону.

У гонці чоловіків кубкові очки в українській команді набрав лише Тарас Лесюк, який провів найбільш якісну стрільбу та був найшвидшим на дистанції.

З трьома хвилинами штрафу Тарас фінішував 27-м, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

На результаті найдосвідченішого з українців Олександра Жирного позначилася майже місячна перерва у змагальній практиці, і з чотирма промахами він – 44-й.

Андрій Доценко вкрай невдало пройшов першу половину дистанції, на якій заробив п'ять хвилин штрафу. Надалі він був точнішим, але у підсумку з шістьма промахами став 51-м.

У Максима Івка поточний сезон йде погано. Цього разу у нього лише 71-й результат при восьми незакритих мішенях.

Кубок IBU з біатлону сезону-2017/18

Етап в Арбері, Німеччина

Чоловіча індивідуальна гонка

1. Жан-Гійом Беатріс (Франція) (0+0+0+1) - 53:31,5

2. Петро Пащенко (Росія) (0+1+0+0) - +32,8

3. Володимир Чепелін (Білорусь) (1+0+1+0) - +1:03,3

...27. Тарас Лесюк (Україна) (0+1+1+1) - +4:21,1

...44. Олександр Жирний (Україна) (1+2+1+0) - +6:08,1

...51. Андрій Доценко (Україна) (2+3+0+1) - +7:41,3

...71. Максим Івко (Україна) (2+3+2+1) - +11:06,1