Кубок IBU. В індивідуальній гонці в Арбері Лесюк показав 27-й результат
- Сьогодні, 15:43
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Розсилка
Інші українці очок не набрали
У німецькому Арбері у четвер, 11 січня, індивідуальними гонками стартував п'ятий етап Кубку IBU з біатлону.
У гонці чоловіків кубкові очки в українській команді набрав лише Тарас Лесюк, який провів найбільш якісну стрільбу та був найшвидшим на дистанції.
З трьома хвилинами штрафу Тарас фінішував 27-м, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.
На результаті найдосвідченішого з українців Олександра Жирного позначилася майже місячна перерва у змагальній практиці, і з чотирма промахами він – 44-й.
Андрій Доценко вкрай невдало пройшов першу половину дистанції, на якій заробив п'ять хвилин штрафу. Надалі він був точнішим, але у підсумку з шістьма промахами став 51-м.
У Максима Івка поточний сезон йде погано. Цього разу у нього лише 71-й результат при восьми незакритих мішенях.
Кубок IBU з біатлону сезону-2017/18
Етап в Арбері, Німеччина
Чоловіча індивідуальна гонка
1. Жан-Гійом Беатріс (Франція) (0+0+0+1) - 53:31,5
2. Петро Пащенко (Росія) (0+1+0+0) - +32,8
3. Володимир Чепелін (Білорусь) (1+0+1+0) - +1:03,3
...27. Тарас Лесюк (Україна) (0+1+1+1) - +4:21,1
...44. Олександр Жирний (Україна) (1+2+1+0) - +6:08,1
...51. Андрій Доценко (Україна) (2+3+0+1) - +7:41,3
...71. Максим Івко (Україна) (2+3+2+1) - +11:06,1