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    Кубок IBU з біатлону. На етапі в Італії у спринті дві українки потрапили у топ-20

    Юлія Журавок не стартувала у цій спринтерській гонці
    В італійському Мартеллі стартував шостий етап Кубку IBU з біатлону. У першій гонці – жіночому спринті – всі п'ять українок, які вийшли на старт, показали результати у заліковій зоні кубкових очок, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України. Однак, продемонструвавши непогану швидкість на дистанції (троє – у топ-15 за
    • Сьогодні, 12:58
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    Надія Бєлкіна. Фото ФБУ
    Надія Бєлкіна. Фото ФБУ

    Юлія Журавок не стартувала у цій спринтерській гонці

    В італійському Мартеллі стартував шостий етап Кубку IBU з біатлону.

    У першій гонці – жіночому спринті – всі п'ять українок, які вийшли на старт, показали результати у заліковій зоні кубкових очок, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

    Однак, продемонструвавши непогану швидкість на дистанції (троє – у топ-15 за чистим ходом), наші дівчата не зуміли впоратися зі стрільбою, через що найкращою у команді стала Надія Бєлкіна, яка з двома колами штрафу фінішувала 17-ою.

    Всього на три секунди від неї відстала Марія Панфілова, яка показала 19-й час при одному промаху.

    Ольга Абрамова перед стійкою йшла у числі претендентів на подіум, проте три промахи на другому рубежі відсунули її на підсумкове 22-е місце.

    Яна Бондар традиційно відзначилася краще серед українок швидкістю, але багато часу втратила проходженні чотирьох штрафних кіл.

    Кубок IBU з біатлону сезону-2017/18

    Жіночий спринт

    1. Вікторія Слівко (Росія) (0+0) - 25:14.9
    2. Анастасія Загоруйко (Росія) (1+1) +20.0
    3. Енора Латюєр (Франція) (0+2) +23.1
    ...17. Надія Бєлкіна (Україна) (2+0) +1:20.2
    ...19. Марія Панфілова (Україна) (0+1) +1:23.7
    ...22. Ольга Абрамова (Україна) (0+3) +1:33.8
    ...31. Яна Бондар (Україна) (1+3) +1:54.8
    ...32. Марія Кручова (Україна) (1+1) +1:55.6

    біатлон спринт
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