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    Кубок Іспанії. «Атлетико» громить суперників, «Валенсія» зіграла внічию. Інші матчі

    Дієго Коста повернувся в «Атлетико» та відразу ж відзначився голом
    У середу, 3 січня, в Іспанії відбулися перші матчі Кубку країни-2017/18. Зокрема, «Атлетико» розгромив свого суперника і тепер може виставити у матчі-відповідь резервний склад. Також спокійно може себе почувати і «Севілья», а от «Валенсії» потрібна буде тільки перемога, аби пройти далі. Кубок Іспанії з футболу
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    ФК &laquo;Атлетико&raquo;
    ФК «Атлетико»

    Дієго Коста повернувся в «Атлетико» та відразу ж відзначився голом

    У середу, 3 січня, в Іспанії відбулися перші матчі Кубку країни-2017/18.

    Зокрема, «Атлетико» розгромив свого суперника і тепер може виставити у матчі-відповідь резервний склад.

    Також спокійно може себе почувати і «Севілья», а от «Валенсії» потрібна буде тільки перемога, аби пройти далі.

    Кубок Іспанії з футболу сезону-2017/18

    Матчі 1/8 фіналу

    Перші матчі

    «Форментера» – «Алавес» – 1:3 (0:1)

    «Льєйда Еспортіу» – «Атлетико» – 0:4 (0:2)

    Голи: 0:1 – Годін (33), 0:2 – Торрес (37), 0:3 – Дієго Коста (69), 0:4 – Грізманн (90)

    «Атлетико»: Мойя, Хіменес, Люка Ернандес, Хуанфран, Годін, Сауль, Фернандес, Феррейра Карраско (Вітоло, 59), Корреа (Дієго Коста, 64), Гамейро, Торрес (Грізманн, 65)

    «Лас-Пальмас» – «Валенсія» – 1:1 (1:0)

    Голи: 1:0 – Кальєрі (36), 1:1 – Родріго (85)

    «Валенсія»: Доменек, Тоні Лато, Рубен Везу, Монтойя, Гарай, Перейра (Родріго, 59), Кондогбія (Парехо, 46), Максимович, Начо Хіль, Дзадза, Санті Міна (Гонсалу Гедеш, 66)

    «Кадіс» – «Севілья» – 0:2 (0:2)

    Голи: 0:1 – Ноліто (9), 0:2 – Навас (23)

    «Севілья»: Ріко, К’єр, Ескудеро, Коршья, Лангле, Нзонзі, Пісарро, Банега (Васкес, 73), Навас (Сарабія, 85), Ноліто, Муріель (Бен-Єддер, 66)

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