Кубок Іспанії. «Атлетико» громить суперників, «Валенсія» зіграла внічию. Інші матчі
- Сьогодні, 08:47
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Дієго Коста повернувся в «Атлетико» та відразу ж відзначився голом
У середу, 3 січня, в Іспанії відбулися перші матчі Кубку країни-2017/18.
Зокрема, «Атлетико» розгромив свого суперника і тепер може виставити у матчі-відповідь резервний склад.
Також спокійно може себе почувати і «Севілья», а от «Валенсії» потрібна буде тільки перемога, аби пройти далі.
Кубок Іспанії з футболу сезону-2017/18
Матчі 1/8 фіналу
Перші матчі
«Форментера» – «Алавес» – 1:3 (0:1)
«Льєйда Еспортіу» – «Атлетико» – 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 – Годін (33), 0:2 – Торрес (37), 0:3 – Дієго Коста (69), 0:4 – Грізманн (90)
«Атлетико»: Мойя, Хіменес, Люка Ернандес, Хуанфран, Годін, Сауль, Фернандес, Феррейра Карраско (Вітоло, 59), Корреа (Дієго Коста, 64), Гамейро, Торрес (Грізманн, 65)
«Лас-Пальмас» – «Валенсія» – 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Кальєрі (36), 1:1 – Родріго (85)
«Валенсія»: Доменек, Тоні Лато, Рубен Везу, Монтойя, Гарай, Перейра (Родріго, 59), Кондогбія (Парехо, 46), Максимович, Начо Хіль, Дзадза, Санті Міна (Гонсалу Гедеш, 66)
«Кадіс» – «Севілья» – 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 – Ноліто (9), 0:2 – Навас (23)
«Севілья»: Ріко, К’єр, Ескудеро, Коршья, Лангле, Нзонзі, Пісарро, Банега (Васкес, 73), Навас (Сарабія, 85), Ноліто, Муріель (Бен-Єддер, 66)