Кубок Іспанії. «Атлетико» громить суперників, «Валенсія» зіграла внічию. Інші матчі

Дієго Коста повернувся в «Атлетико» та відразу ж відзначився голом

У середу, 3 січня, в Іспанії відбулися перші матчі Кубку країни-2017/18. Зокрема, «Атлетико» розгромив свого суперника і тепер може виставити у матчі-відповідь резервний склад. Також спокійно може себе почувати і «Севілья», а от «Валенсії» потрібна буде тільки перемога, аби пройти далі. Кубок Іспанії з футболу