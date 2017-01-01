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    Кубок Іспанії. «Барселона», «Севілья» й «Атлетико» вийшли в 1/8 фіналу

    Тріо грандів продовжує боротьбу за трофей
    Натомість, «Реал Сосьєдад» та «Атлетик» сенсаційно вибули з турніру. Кубок Іспанії з футболу Матчі 4-го раунду «Барселона» – «Мурсія» – 5:0 (1:0) Голи: 1:0 – Пако Алькасер (16), 2:0 – Піке (56), 3:0 – Алейш Відаль (60), 4:0 – Деніс Суарес (74), 5:0 – Хосе
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    Матч ФК &laquo;Атлетико&raquo;
    Матч ФК «Атлетико»

    Тріо грандів продовжує боротьбу за трофей

    Натомість, «Реал Сосьєдад» та «Атлетик» сенсаційно вибули з турніру.

    Кубок Іспанії з футболу

    Матчі 4-го раунду

    «Барселона» – «Мурсія» – 5:0 (1:0)

    Голи: 1:0 – Пако Алькасер (16), 2:0 – Піке (56), 3:0 – Алейш Відаль (60), 4:0 – Деніс Суарес (74), 5:0 – Хосе Арнаїс (79)

    «Барселона»: Сіллессен, Піке (Костас, 57), Вермален, Нелсон Семеду (Хосе Арнаїс, 63), Алейш Відаль, Деніс Суарес, Аленья, Деулофеу, Бускетс (Серджі Роберто, 62), Дінь, Пако Алькасер

    Перший матч – 3:0

    «Севілья» – «Картахена» – 4:0 (3:0)

    Голи: 1:0 – Бен-Єддер (3), 2:0 – Бен-Єддер (6), 3:0 – Гансо (42), 4:0 – Корреа (66)

    Перший матч – 3:0

    «Атлетико» – «Ельче» – 3:0 (2:0)

    Голи: 1:0 – Хіменес (31), 2:0 – Торрес (33), 3:0 – Торрес (68)

    «Атлетико»: Мойя, Савич, Хіменес, Люка Ернандес, Гайтан, Парті (Врсалько, 66), Коке (Сауль, 71), Фернандес, Феррейра Карраско, В’єтто, Торрес

    Перший матч – 1:1

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