Кубок Іспанії. «Барселона» та «Реал» не зіграють між собою у чвертьфіналі. Підсумки жеребкування
- Сьогодні, 15:21
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Найпринциповішим буде протистояння «Атлетико» та «Севільї»
У п’ятницю, 12 січня, відбулося жеребкування чвертьфіналу Кубку Іспанії сезону-2017/18.
Про це інформує прес-служба Ла ліги.
Чинний володар трофею «Барселона» зіграє з «Еспаньйолом» у каталонському дербі.
Мадридський «Реал» зустрінеться з «Леганесом».
Найцікавішою парою етапу виглядає протистояння «Атлетико» із «Севільєю».
Окрім того, «Валенсія» поміряється силами з «Алавесом».
Перші матчі чвертьфіналу пройдуть 17 січня, матчі-відповідь – 24 січня.
Leganés Real Madrid— LaLiga (@LaLiga) 12 січня 2018 р.
Espanyol FC Barcelona
Atlético de Madrid Sevilla FC
Valencia Alavés
¡Estos son los emparejamientos de cuartos de final de la #CopaDelRey! https://t.co/5XaVrZpZB4
#SorteoCopa pic.twitter.com/BLcRdVh3lD