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    Кубок Іспанії. «Барселона» та «Реал» не зіграють між собою у чвертьфіналі. Підсумки жеребкування

    Найпринциповішим буде протистояння «Атлетико» та «Севільї»
    У п’ятницю, 12 січня, відбулося жеребкування чвертьфіналу Кубку Іспанії сезону-2017/18. Про це інформує прес-служба Ла ліги. Чинний володар трофею «Барселона» зіграє з «Еспаньйолом» у каталонському дербі. Мадридський «Реал» зустрінеться з «Леганесом». Найцікавішою парою етапу виглядає
    • Сьогодні, 15:21
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    Найпринциповішим буде протистояння «Атлетико» та «Севільї»

    У п’ятницю, 12 січня, відбулося жеребкування чвертьфіналу Кубку Іспанії сезону-2017/18.

    Про це інформує прес-служба Ла ліги.

    Чинний володар трофею «Барселона» зіграє з «Еспаньйолом» у каталонському дербі.

    Мадридський «Реал» зустрінеться з «Леганесом».

    Найцікавішою парою етапу виглядає протистояння «Атлетико» із «Севільєю».

    Окрім того, «Валенсія» поміряється силами з «Алавесом».

    Перші матчі чвертьфіналу пройдуть 17 січня, матчі-відповідь – 24 січня.

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