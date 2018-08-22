«Кубок Незалежності»: учасники благодійного турніру дізналися своїх суперників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ФФУ

Турнір є благодійним і спрямований на підтримку дітей соціально вразливих категорій населення

У Будинку футболу відбулося жеребкування турніру «Кубок Незалежності», матчі якого відбудуться 23 серпня на штучних полях НТК ім. В.Баннікова.

Усього в змаганнях візьмуть участь 10 команд, які були розподілені по групах «А» і «Б», інформує прес-служба Федерації футболу України.

У групі «А» зіграють збірна Федерації футболу України, збірна журналістів України, збірна будівельників України, збірна Кабінету міністрів України (органів виконавчої влади) та збірна волонтерів та учасників АТО.

У групі «Б» змагатимуться збірна МВС України, збірна Генеральної прокуратури України, збірна депутатів Верховної Ради України, збірна Державіаслужби та Мінінфраструктури України та ФК «Маестро».

Переможці групового етапу зіграють у фіналі змагань. Команди, які посядуть у своїх групах другі місця, отримають право взяти участь у поєдинку за підсумкове третє місце.

Початок турніру — о 10.00.

Матч за бронзові нагороди змагань та фінал розпочнуться о 14.40.

Турнір є благодійним і спрямований на підтримку дітей соціально вразливих категорій населення.

Зібрані кошти будуть витрачені на придбання футбольної екіпіровки для дітей.