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    «Кубок Незалежності»: учасники благодійного турніру дізналися своїх суперників

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    Фото: ФФУ - «Кубок Незалежності»: учасники благодійного турніру дізналися своїх суперників
    Фото: ФФУ

    Турнір є благодійним і спрямований на підтримку дітей соціально вразливих категорій населення

    У Будинку футболу відбулося жеребкування турніру «Кубок Незалежності», матчі якого відбудуться 23 серпня на штучних полях НТК ім. В.Баннікова.

    Усього в змаганнях візьмуть участь 10 команд, які були розподілені по групах «А» і «Б», інформує прес-служба Федерації футболу України.

    У групі «А» зіграють збірна Федерації футболу України, збірна журналістів України, збірна будівельників України, збірна Кабінету міністрів України (органів виконавчої влади) та збірна волонтерів та учасників АТО.

    У групі «Б» змагатимуться збірна МВС України, збірна Генеральної прокуратури України, збірна депутатів Верховної Ради України, збірна Державіаслужби та Мінінфраструктури України та ФК «Маестро».

    Переможці групового етапу зіграють у фіналі змагань. Команди, які посядуть у своїх групах другі місця, отримають право взяти участь у поєдинку за підсумкове третє місце.

    Початок турніру — о 10.00.

    Матч за бронзові нагороди змагань та фінал розпочнуться о 14.40.

    Турнір є благодійним і спрямований на підтримку дітей соціально вразливих категорій населення.

    Зібрані кошти будуть витрачені на придбання футбольної екіпіровки для дітей.

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