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    Кубок Німеччини. «Баварія» розгромила «Падерборн», «Баєр» у доданий час переграв «Вердер»

    6 лютого відбулися чвертьфінальні матчі Кубку Німеччини
    У вівторок, 6 лютого, відбулося два чвертьфінальні матчі Кубку Німеччини з футболу. Так, «Баварія» не мала проблем з «Падерборном», забивши супернику шість сухих м'ячів. Натомість в іншому матчі «Баєр» лише у доданий час зміг перемогли «Вердер». Кубок Німеччини з футболу 1/4 фіналу
    • Сьогодні, 08:27
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    Баварія не залишила шансів Падерборну. Фото: Bild
    Баварія не залишила шансів Падерборну. Фото: Bild

    6 лютого відбулися чвертьфінальні матчі Кубку Німеччини

    У вівторок, 6 лютого, відбулося два чвертьфінальні матчі Кубку Німеччини з футболу.

    Так, «Баварія» не мала проблем з «Падерборном», забивши супернику шість сухих м'ячів.

    Натомість в іншому матчі «Баєр» лише у доданий час зміг перемогли «Вердер».

    Кубок Німеччини з футболу

    1/4 фіналу

    «Падерборн» - «Баварія» 0:6 (0:3)

    Голи: 0:1 - Коман (19), 0:2 - Левандовськи (25), 0:3 - Кімміх (42), 0:4 - Толіссо (55), 0:5 - Роббен (86), 0:6 - Роббен (88)

    «Баварія»: Ульрайх, Гуммельс, Зюле, Алаба, Хамес (Руді, 67), Кіммі, Роббен, Відаль, Коман (Рібері, 81), Левандовськи, Мюллер (Толіссо, 32)

    «Баєр» - «Вердер» 4:2 ДЧ (1:2)

    Голи: 0:1 - Крузе (4, пен), 0:2 - Юханнссон (7), 1:2 - Брандт (31), 2:2 - Брандт (55), 3:2 - Бельарабі (111), 4:2 - Гавертц (118)

    «Баєр»: Лено, Бендер, Та, Венделл (Рецос, 113), Гавертц, Арангіс, Брандт (Аларіо, 102), Кор (Бельарабі, 108), Бейлі, Бендер (Генріхс, 79), Фолланд.

    «Вердер»: Павленка, Велькович, Августінссон, Гебре Селассі, Мойсандер, Кайнц (Бельфоділь, 90), Ділейні, Юнузович, Еггештайн (Лангкамп, 113), Юханнссон (Рашица, 46), Крузе

    Попередження: Гебре Селассі (13), Венделл (64), Мойсандер (88), Августінссон (90), Еггештайн (101), Бейлі (105), Кор (105)

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