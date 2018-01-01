Кубок Німеччини. «Баварія» розгромила «Падерборн», «Баєр» у доданий час переграв «Вердер»
- Сьогодні, 08:27
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6 лютого відбулися чвертьфінальні матчі Кубку Німеччини
У вівторок, 6 лютого, відбулося два чвертьфінальні матчі Кубку Німеччини з футболу.
Так, «Баварія» не мала проблем з «Падерборном», забивши супернику шість сухих м'ячів.
Натомість в іншому матчі «Баєр» лише у доданий час зміг перемогли «Вердер».
Кубок Німеччини з футболу
1/4 фіналу
«Падерборн» - «Баварія» 0:6 (0:3)
Голи: 0:1 - Коман (19), 0:2 - Левандовськи (25), 0:3 - Кімміх (42), 0:4 - Толіссо (55), 0:5 - Роббен (86), 0:6 - Роббен (88)
«Баварія»: Ульрайх, Гуммельс, Зюле, Алаба, Хамес (Руді, 67), Кіммі, Роббен, Відаль, Коман (Рібері, 81), Левандовськи, Мюллер (Толіссо, 32)
«Баєр» - «Вердер» 4:2 ДЧ (1:2)
Голи: 0:1 - Крузе (4, пен), 0:2 - Юханнссон (7), 1:2 - Брандт (31), 2:2 - Брандт (55), 3:2 - Бельарабі (111), 4:2 - Гавертц (118)
«Баєр»: Лено, Бендер, Та, Венделл (Рецос, 113), Гавертц, Арангіс, Брандт (Аларіо, 102), Кор (Бельарабі, 108), Бейлі, Бендер (Генріхс, 79), Фолланд.
«Вердер»: Павленка, Велькович, Августінссон, Гебре Селассі, Мойсандер, Кайнц (Бельфоділь, 90), Ділейні, Юнузович, Еггештайн (Лангкамп, 113), Юханнссон (Рашица, 46), Крузе
Попередження: Гебре Селассі (13), Венделл (64), Мойсандер (88), Августінссон (90), Еггештайн (101), Бейлі (105), Кор (105)