Кубок Німеччини. «Баварія» розгромила «Падерборн», «Баєр» у доданий час переграв «Вердер»

6 лютого відбулися чвертьфінальні матчі Кубку Німеччини

У вівторок, 6 лютого, відбулося два чвертьфінальні матчі Кубку Німеччини з футболу. Так, «Баварія» не мала проблем з «Падерборном», забивши супернику шість сухих м'ячів. Натомість в іншому матчі «Баєр» лише у доданий час зміг перемогли «Вердер». Кубок Німеччини з футболу 1/4 фіналу