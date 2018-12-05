Кубок світу. Валентина Семеренко пропустить індивідуальну гонку через застуду
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Валентина Семеренко
Індивідуальна гонка запланована на 6 грудня
Українська біатлоністка Валентина Семеренко не візьме участь в індивідуальній гонці через застуду.
Нагадаємо, за Україну в жіночій гонці виступлять Юлія Джима, Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок.
Індивідуальна гонка запланована на 6 грудня, початок о 15.15.
Як відомо, капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний пропустить індивідуальну гонку на етапі в Поклюці.
Нагадаємо, у зв'язку з переносом чоловічої індивідуальної гонки, на 6 грудня, в словенській Поклюці заплановано одразу два старти - чоловічий і жіночий.
Джерело: Xsport.ua