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    Кубок світу. Валентина Семеренко пропустить індивідуальну гонку через застуду

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    Валентина Семеренко - Кубок світу. Валентина Семеренко пропустить індивідуальну гонку через застуду
    Валентина Семеренко

    Індивідуальна гонка запланована на 6 грудня

    Українська біатлоністка Валентина Семеренко не візьме участь в індивідуальній гонці через застуду.

    Нагадаємо, за Україну в жіночій гонці виступлять Юлія Джима, Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок.

    Індивідуальна гонка запланована на 6 грудня, початок о 15.15.

    Як відомо, капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний пропустить індивідуальну гонку на етапі в Поклюці.

    Нагадаємо, у зв'язку з переносом чоловічої індивідуальної гонки, на 6 грудня, в словенській Поклюці заплановано одразу два старти - чоловічий і жіночий.

    Джерело: Xsport.ua

    біатлон Кубок світу Збірна України лижний спорт Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Дмитро Підручний
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