Кубок світу з біатлону. Гонку мас-старту у жінок виграла Домрачева, українки провалили гонку
- Сьогодні, 14:15
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Розсилка
Дар'я Домрачева. Фото: Getty Images
Україну представляли Юлія Джима і також Віта і Валя Семеренко
В італійському Антгольці завершився жіночий мас-старт у рамках 6-го етапу Кубка світу.
Білоруска Дарина Домрачева перемогла в мас-старті на 12,5 км. Другою фінішувала словачка Анастасія Кузьміна, а замкнула трійку призерів фінка Кайса Мякяряйнен.
Валя Семеренко показала найкращий серед українок результат -11-е місце. Віта Семеренко та Юлія Джима фінішували нижче топ-20.
Кубок світу з біатлону сезону-2017/18
Етап в Антгольці/Антерсельві, Італія
Гонка мас-старту, жінки
1. Дар'я Домрачева 40:23.9;
2. Анастасія Кузьміна +11.9;
3. Кайса Макаряйнен +16.2;
...12. Валентина Семеренко +1:04.6;
...22. Віта Семеренко +1:57.0;
...28. Юлія Джима +5.08.2.