  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Кубок світу з біатлону. Гонку мас-старту у жінок виграла Домрачева, українки провалили гонку

    Україну представляли Юлія Джима і також Віта і Валя Семеренко
    В італійському Антгольці завершився жіночий мас-старт у рамках 6-го етапу Кубка світу. Білоруска Дарина Домрачева перемогла в мас-старті на 12,5 км. Другою фінішувала словачка Анастасія Кузьміна, а замкнула трійку призерів фінка Кайса Мякяряйнен. Валя Семеренко показала найкращий серед українок результат -11-е місце. Віта Семеренко та Юлія Джима
    • Сьогодні, 14:15
    • Розсилка
    Дар'я Домрачева. Фото: Getty Images
    Дар'я Домрачева. Фото: Getty Images

    Україну представляли Юлія Джима і також Віта і Валя Семеренко

    В італійському Антгольці завершився жіночий мас-старт у рамках 6-го етапу Кубка світу.

    Білоруска Дарина Домрачева перемогла в мас-старті на 12,5 км. Другою фінішувала словачка Анастасія Кузьміна, а замкнула трійку призерів фінка Кайса Мякяряйнен.

    Валя Семеренко показала найкращий серед українок результат -11-е місце. Віта Семеренко та Юлія Джима фінішували нижче топ-20.

    Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

    Етап в Антгольці/Антерсельві, Італія

    Гонка мас-старту, жінки

    1. Дар'я Домрачева 40:23.9;
    2. Анастасія Кузьміна +11.9;
    3. Кайса Макаряйнен +16.2;
    ...12. Валентина Семеренко +1:04.6;
    ...22. Віта Семеренко +1:57.0;
    ...28. Юлія Джима +5.08.2.

    біатлон Кубок світу Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ